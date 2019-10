‘2019 성동희망 일자리 박람회’ 개최

이날 오후 2시에서 5시까지 열리는 일자리박람회는 성수동 지식산업센터에 주로 입주해 있는 강소기업 및 지역내 유망 기업 총 30개 기업이 참여한다. 1:1 현장면접을 통해 소프트웨어 개발, 웹디자이너 등 IT 직무부터 전기엔지니어, 건축시공, 영업, 회계사무 분야까지 총 130여 명을 채용 할 계획이다. 청년부터 중장년까지 구직자 누구나 참여 가능하며 특성화고 졸업예정자도 지원 가능하다.

