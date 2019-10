포괄임금제 폐지·주52시간 반갑지만은 않은 게임업계

◆"개인적 전화는 업무 아냐" vs "비인간적"=2일 게임 업계에 따르면 엔씨소프트와 넷마블은 이달부터 포괄임금제를 폐지하고 주52시간 근무제를 도입하면서 새로운 근로시간 제도를 적용했다. 근무시간은 줄어드는데 야근비까지 챙겨줘야 하는 만큼 효율적인 근무체계를 도입하려는 것이다. 이를테면 비업무 공간에 있거나 PC가 가동되지 않으면 근무시간에서 제외하는 방식이다. 직원들은 업무시간을 엄격하게 체크하는 대신 퇴근을 눈치 보지 않고 할 수 있다는 점에서 만족감을 드러내고 있지만 불만 섞인 목소리도 나오고 있다. 업계 관계자는 "게임 개발은 공장 컨베이어에서 제품을 찍어내는 것과 달리 창의적인 업무"라며 "과연 개발자가 책상에 오래 앉아있는다고 해서 창의적인 게임이 나올지 의문"이라고 털어놨다.

