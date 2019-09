힐세리온, 해외서 기술력 인정…"기술혁신 기업으로 발돋움"

이와 함께 힐세리온 제품을 활용하여 개발도상국의 새로운 헬스케어 시스템을 제안한 동영상이 세계적인 권위의 국제 광고제인 2019 칸 라이언즈 (Cannes Lions International Festival of Creativity)의 지속가능개발부문(Sustainable Development Goals Lions)에서 결선(Final List)까지 진출했다.

특히 힐세리온은 WHO(World Health Organization)에서 발간하는 ‘자원이 부족한 곳들을 위한 혁신적 의료기술 목록 자료집(WTO compendium of innovative health technoliogies for low-resource settings)’에 국내 기업 제품으로는 유일하게 힐세리온의 ‘소논 모바일 초음파 기기’가 등재 되어 제품력을 인정 받기도 했다.

[아시아경제 유현석 기자] 스마트 헬스케어 전문기업 주식회사 힐세리온은 2019 프로스트 앤 설리번 베스트 프랙티스 어워드(Frost & Sullivan's Best Practices Awards)를 수상했다고 25일 밝혔다.