에이치엘비, 유럽종양학회에 리보세라닙 3상결과 초록제출

회사 측에 따르면 매년 9월말~10월초 유럽에서 개최되는 권위 있는 암 연구분야의 전문 학술대회인 ESMO는 매년 5월말~6월초 미국에서 열리는 미국임상종양학회(American Society of Clinical Oncology·ASCO)와 종양학회 양대 산맥으로 꼽힌다.

