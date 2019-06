전소미, ‘솔로 데뷔’ 앞두고 티저 이미지 추가 공개

‘Everyday is my birthday’는 전소미의 첫 솔로 타이틀곡 ‘벌스데이(BIRTHDAY)’ 가사 일부분이다. 벌스데이는 솔로 아티스트로서 새롭게 태어나는 전소미란 상징적인 의미가 담겨있다.

사진 오른쪽에는 ‘D-4 SOMI 2019. 06. 13. 6PM Everyday is my birthday ?BIRTHDAY’가 적혀 있다.