식약처, 수입맥주 농약 성분 잔류랑 검사

해당 리스트는 미국 소비자단체인 US PIRG가 지난 2월 발간한 보고서에서 나온 것이다. 보고서에 따르면 미국에서 유통되고 있는 맥주 15종과 와인 5종 중 맥주 1종을 제외한 나머지 제품에서 글리포세이트가 검출된 것으로 알려졌다.

