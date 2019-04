[아시아경제 조호윤 기자] 세우글로벌 세우글로벌 013000 | 코스피 현재가 1,830 전일대비 75 등락률 +4.27% 거래량 1,330,739 전일가 1,755 2019.04.22 15:30장마감 close 은 Shenzhen Inorsen Circuits Co., LTD에 베트남 자회사(SEWOO GLOBAL VIETNAM LTD) 주식 전부를 양도하기로 결정했다고 22일 공시했다. 양도금액 규모는 약 42억원이다. 회사측은 양도 목적에 대해 "지분 매각을 통한 경영 효율화"라고 밝혔다.

