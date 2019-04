롯데면세점, 부산 청년기업 지원 프로젝트…"지역경제 활성화 기여"

[아시아경제 조목인 기자]롯데면세점은 ‘롯데면세점 청년기업 & 지역 상생 프로젝트 in 부산’ 사업 최종 지원 대상을 발표했다고 21일 밝혔다. 롯데 액셀러레이터와 함께 진행하는 ‘롯데면세점 청년기업 & 지역 상생 프로젝트 in 부산’은 부산 관광산업 활성화와 지역 경제 활성화를 위한 청년 기업 지원 사회공헌 프로그램이다.

롯데면세점은 지난 15과 16일 부산창조경제혁신센터에서 ‘롯데면세점 청년기업&지역 상생 프로젝트 in 부산’ 대면심사를 진행했다.