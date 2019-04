北, 또 폼페이오 맹비난 "김정은·트럼프는 관계 좋아"

한편 폼페이오 장관과 볼턴 보좌관은 하노이 정상회담 이후 '완전한 비핵화'를 강조하며 북한에 대한 압박 수위를 낮추지 않고 있다. 폼페이오 장관은 15일(현지시간) 텍사스 A&M 대학 강연 및 문답에서 "북한에 대한 제재를 해제하길 원한다"면서도 "제재를 해제한다는 건 북한이 더이상 핵무기 프로그램이나 대량살상무기(WMD) 프로그램을 갖고 있지 않다는 걸 의미한다"고 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.