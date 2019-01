[아시아경제 박혜정 기자]은 효율적인 의약품 안전관리를 위해 오라클 아거스 클라우드 서비스를 도입한다고 17일 밝혔다.오라클 아거스 클라우드 서비스는 의약품 개발부터 시판 후 약물감시활동까지 관련 정보를 클라우드 시스템에서 누적 관리해주는 소프트웨어다.박현진 개발본부장은 "의약품 안전관리 첨단 IT 시스템은 클라우드 시스템을 통해 의약품 안전성 자료를 언제 어디서나 효율적으로 관리, 열람할 수 있는 플랫폼"이라며 "새로운 글로벌 시장 진입에 소요되는 의약품 안전관리 기회비용을 대폭 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

