워너원 콘서트 안방 1열에서 본다 '접속 폭주'

워너원/사진=스윙엔터테인먼트 제공

그룹 워너원의 ‘2019 Wanna One Concert Therefore'를 안방 1열에서 볼 수 있다.올레 tv와 올레 tv 모바일은 오는 24일부터 27일까지 서울 고척 스카이돔에서 개최되는 ‘2019 Wanna One Concert Therefore' 공연 실황 생중계 및 멤버별 직캠, 비하인드 영상 등을 감상할 수 있는 VOD 패키지 서비스를 제공한다.공연 실황 VOD 및 라이브 중계는 27일 공연의 시작부터 앙코르까지 공연 전체를 담아낼 예정으로, 라이브 중계는 VOD 패키지를 구입했을 시 무료로 제공된다.지난 14일 정오부터 올레 tv, 올레 tv 모바일을 통해 이번 VOD 패키지 1차 예약 구매가 진행됐고, 오픈과 동시에 접속이 폭주하는 등 워너원의 뜨거운 인기를 실감케 했다.‘2019 Wanna One Concert Therefore'는 국내는 물론 글로벌 가수로 우뚝 솟으며 뜨거운 관심을 받은 워너원의 마지막 콘서트인 만큼, 이번 VOD 서비스는 현장에서 함께하지 못하는 팬들에게 좋은 선물이 될 전망이다.한편, ‘2019 Wanna One Concert Therefore' VOD 패키지는 오는 27일 오후 4시30분까지 올레 tv와 올레 tv 모바일을 통해 1차로 예약 구매할 수 있으며, 28일 정오부터 2월 14일까지 2차 예약 구매가 열릴 예정이다.

