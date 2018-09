‘음악중심’ 선미 1위, 5관왕 달성…‘우주소녀’·‘갓세븐’ 컴백

MBC 음악방송 ‘음악중심’에서 가수 선미의 신곡 ‘사이렌’이 1위를 차지하면서 음악방송 5관왕을 달성했다.22일 오후 방송된 MBC 음악방송 ‘음악중심’에서는 선미의 ‘사이렌’이 방탄소년단의 ‘IDOL’ 펀치의 ‘헤어지는 중’을 제치고 1위를 차지했다. 이로써 선미는 각종 음악방송프로그램에서 5관왕을 달성했다.선미는 1위에 발표 후 “방탄소년단 분들이 1위 하신 줄 알고 멍 때리고 있었다”면서 “이렇게 트로피를 다 주시니까 기분이 좋다”고 소감을 밝혔다.이어 그는 “감사하고, ‘사이렌’을 3주 동안 들어주셔서 감사하다. 더 좋은 음악으로 찾아오겠다. 감사하다”고 덧붙였다.이밖에 이날 '음중'에서는 갓세븐, 우주소녀, 드림캐쳐 등이 컴백 무대를 꾸몄다. 갓세븐은 지난 17일 발매된 세 번째 정규앨범 ‘Present : You’의 타이틀곡 ‘럴러바이’과 수록곡 ‘I Am Me’ 무대도 선보였다.우주소녀는 신곡 ‘너, 너, 너’ ‘부탁해’로 성숙미 넘치는 무대를 꾸몄고, 드림캐쳐는 신곡 ‘What’으로 카리스마 넘치는 매력을 뽐내며 팬들과 만났다.이외에도 이날 방송에는 남우현, NCT DREAM, 펜타곤, 효민, 더보이즈, 오마이걸, 노라조,유니티, 네이처, 루첸트, 공원소녀 등이 무대를 꾸몄다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.