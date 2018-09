[아시아경제 스타엔터팀 오승환 기자] 배우 한채영과 가수 선미가 역대급 비주얼을 선보였다.한채영은 최근 자신의 인스타그램에 “#선미랑 #shessonice #s?xy and #beutiful”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 한채영은 선미와 나란히 브이 포즈를 취하고 있다. 특히 어플리케이션을 이용해 토끼로 변신한 모습이 눈길을 사로잡는다.한편, 한채영은 현재 MBN 예능프로그램 ‘우리 집에 해피가 왔다’에 출연 중이다.

