[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 17일 오전 10시부터 오후 3시30분까지 구청 3층 대강당에서 취업을 준비하는 청년들을 대상으로 취업역량강화와 사기진작을 위한 축제 ‘2018 Cheer up 취업 페스티벌’을 개최했다.이번 행사는 △국가직무능력표준(NCS)를 바탕으로 한 인적성검사 문제풀이 특강 △분야별 팀장급 현직자와 함께 샌드위치를 먹으며 현장 이야기를 듣는 ‘런치 멘토링’ △김태원 구글 코리아 상무를 초청해 동기부여와 목표설정에 도움을 줄 ‘청춘 JOB콘서트’로 운영됐다.

