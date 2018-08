삼성의 미래를 엿본다…'SDC2018'의 주인공은 AI 빅스비

19일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 이 같은 내용의 SDC 초청장을 글로벌 IT 개발자들에게 배포했다. 초대장에서 삼성전자는 크게 3가지의 주제로 행사가 진행될 것이라고 설명했다.우선 더 진화된 빅스비다. 이번 행사에서 삼성전자는 빅스비 생태계 확대를 위해 서비스 개발 도구(SDK)를 전면 공개할 것으로 전망된다. SDK가 공개되면두 번째로는 스마트폰에서의 게이밍 구현 기술 및 증강·가상현실(AR·VR) 기술이다. 삼성전자는 "갤럭시 스마트폰에 맞게 게임을 최적화하는 방법에 대해 알아보십시오. 또 삼성의 최신 게임 및 AR·VR 혁신 기술을 경험하십시오"라는 내용을 초청장에 담았다.이밖에 신제품 공개도 언급됐다. 이는 삼성전자가 처음으로 선보이는 AI 스피커 '갤럭시홈'일 가능성이 높다. 고동진 삼성전자 사장은 지난 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 기자 간담회를 열고 “갤럭시홈은 빅스비 여정의 새로운 시작점이 될 것”이라고 자신감을 내비쳤다.갤럭시홈은 지난 9일(현지시간) 갤럭시노트9 공개 행사 때 ‘깜짝’ 공개됐다.하만(Harman)의 AKG 스피커가 6개 탑재돼 사용자 방향에 맞춰 소리를 낸다.한편 삼성전자는 지난 2013년부터 글로벌 개발자 컨퍼런스를 열고 스마트 생태계 활성화와 개발자 지원 방안에 대한 논의를 진행하고 있다. SDC가 열리는 샌프란시스코 모스

