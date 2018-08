'디오픈 챔프' 몰리나리 "축구광에 스키마니아"

[아시아경제 노우래 기자] '디오픈 챔프' 프란체스코 몰리나리.이탈리아 최초의 메이저 우승자다. 지난달 23일 스코틀랜드 앵거스 카누스티골프링크스에서 끝난 '최고(最古)의 메이저' 147번째 디오픈 최종일 타이거 우즈와 조던 스피스(이상 미국), 로리 매킬로이(북아일랜드) 등 월드스타들을 제압해 더욱 스포트라이트가 쏟아졌다. 지난달 2일 퀴큰론스내셔널에서 미국프로골프(PGA)투어 첫 우승을 일궈냈고, 곧바로 메이저챔프에 등극했다는 게 놀랍다.1982년생, 올해로 36세다. 172cm, 72kg으로 체격은 왜소한 편이다. 형제골퍼로 유명하다. 치과의사 아버지의 권유로 형 에두아르도가 8세, 프란체스코는 7세에 골프에 입문했다. 에두아르도는 유러피언(EPGA)투어에서 3승을 수확한 선수다. 프란체스코는 2006년 마스터스에서 에두아르도의 가방을 들었다. "첫 메이저에 나설 때는 캐디백을 메기로 약속했다"고 설명했다.프란체스코는 두차례 이탈리아 아마추어챔피언십을 제패하는 등 5승을 거둔 뒤 2004년 프로로 전향했다. 23세 때인 2006년 이탈리아오픈에서 첫 우승 트로피를 수집했다. 2016년 이탈리아오픈을 다시 접수해 이 대회 첫 2승의 주인공이 됐다. EPGA투어에서 6승을 쌓아 코스탄티노 로카(5승)를 뛰어 넘어 이탈리아 선수 최다승을 기록했다. 2015년부터 PGA투어를 병행하고 있다.프란체스코는 '축구광'이다. 토리노 출신이지만 인터밀란 팬이다. 잉글랜드 프리미어리그에서는 웨스트햄을 좋아한다. 동계 스포츠에도 능하다. '스키마니아'다. 2006년 토리노 동계올림픽 때는 성화 봉송에 참여했다. 대항전에 강한 스타일이다. 골프월드컵에 총 7회 출격했고, 2009년 형과 동반 출전해 이탈리아의 유일한 우승을 이끌었다. 2010년에는 유럽과 미국의 골프대항전 라이더컵에 출격해 우승에 힘을 보탰다.라이더컵에서 우즈와 두차례나 격돌했다는 개 재미있다. 2010년 4홀 차로 졌지만 2012년에는 무승부를 만들어 '메디나의 기적'(Miracle at Medinah)'에 동참했다. 올해 디오픈 8개월 전 동료 골퍼에게 "2년 6개월 뒤 은퇴할 생각"이라며 "커피숍에서 스포츠 중계를 볼 계획"이라고 했지만 지금이 전성기다. EPGA투어에서는 지난 5월 '롤렉스시리즈' BMW PGA챔피언십에서 일찌감치 우승컵을 챙겼다.퍼팅 코치 필 케니언(잉글랜드)을 만난 뒤 일취월장했다. 저스틴 로즈와 토미 플릿우드(이상 잉글랜드), 헨리크 스텐손(스웨덴)의 스승이다. 특히 퍼팅이 좋아졌다. 디오픈에서 퍼팅 부분 4위다. 9일 현재 세계랭킹 6위다. 프란체스코 보다 앞선 유럽 선수는 3위 로즈와 5위 로리 매킬로이(북아일랜드) 뿐이다. 존 람(스페인)은 7위다. 프란체스코는 2018년 라이더컵 랭킹 포인트 1위를 질주 중이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.