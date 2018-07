그룹 빅뱅 승리 / 사진=YG

솔로로 컴백한 그룹 빅뱅 승리가 군입대 시기를 언급했다.

이어 그는 "빅뱅의 공백이 길어지지 않을 예정이니 새로운 컴백, 도약을 기대해줬으면 좋겠다"고 덧붙였다.

20일 오후 서울 강남구 청담 CGV에서는 승리의 첫 솔로 정규앨범 'THE GREAT SEUNGRI' 기자간담회가 진행됐다.이날 승리는 "시기는 결정되지 않았지만 내년 초쯤엔 입대 할 예정"이라며 "난 누구보다 빠른 시일 내에 빅뱅이 완전체로 서길 원하는 사람이어서 빅뱅의 공백이 길어지면 안 된다고 생각한다"고 밝혔다.한편, 승리는 이날 오후 6시 첫 솔로 정규 앨범 'THE GREAT SEUNGRI'를 발매했다. 이는 지난 2013년 8월 'Let's Talk About Love' 앨범 이후 5년 만이다.