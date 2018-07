강경화 '채텀하우스' 연설 "한반도 평화정착…외교정책 중심 목표"

[아시아경제 오현길 기자] 강경화 외교부 장관은 19일(현지시간) 영국 왕립국제문제연구소인 채텀하우스에서 가진 연설에서 "현 정부는 출범 이래 한반도 평화정착을 외교정책의 중심 목표로 추구해왔다"고 밝혔다.강 장관은 '한반도의 미래(Future of the Korean Peninsula)'를 주제로 한 연설에서 이같이 말하며이날 연설은 로빈 니블렛 채텀하우스 소장의 사회로 진행됐으며 영국 학계 및 언론계 인사 100여명이 참석했다.아울러 강 장관은 "한미 공조를 바탕으로 한 주변국들과의 긴밀한 협력하에 대화의 모멘텀을 지속 유지해나감으로써 비핵화의 실질적 진전을 위한 외교적 노력을 지속 경주할 것"이라고 덧붙였다.외교부 당국자는 "이날 참석자들은 한반도 비핵화에 대한 전망 및 주변국의 역할 등에 대해 적극 관심을 표명했다"며 "

