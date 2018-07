IBK창공, 해외진출 닻 올렸다

[아시아경제 구채은 기자] ‘IBK창공(創工) 마포’의 1기 기업들이 인도 현지 시장진출 프로그램에 선발 되는 등 해외 진출이 가시화되고 있다. IBK창공은 창업기업들이 성공적인 사업 밸류체인을 구축할 수 있도록 투·융자, 컨설팅, 사무공간 등을 지원하는 IBK기업은행의 창업지원센터다. 지난해 12월 마포에 1호점을 열었다.KIB 인디아는 정보통신산업진흥원(NIPA)이 국내 IT기업의 인도시장 진출을 돕는 프로그램이다. 선발기업에게 인도 현지의 사무공간, 거주공간 등 시설지원을 해준다. 이밖에 현지 시장 정보제공, 문화교육, 투자자 연계 등을 지원한다.인도는 IT 선진국으로 통한다. 모바일 소비자 조사 프로그램 개발업체인 굿윌헌팅은 모바일인터넷 시장, 자체 제작 애니메이션 지적재산권을 갖고 있는 엠케이이엔티는 캐릭터를 활용한 인도 광고시장 진입에 기대감이 높다.앞서 13일에는 홍콩투자청이 IBK창공 마포를 방문해 입주기업인 자이냅스와 만남을 가졌다.한편

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.