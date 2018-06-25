¹Ù¸¥¹Ì·¡ »õ ¿ø³»´ëÇ¥¿¡ ±è°ü¿µ "Àþ°í °­ÇÑ ¾ß´ç"(Á¾ÇÕ)

"¹ÎÁÖÆòÈú¼ ºñ·Ê3ÀÎ, ¼³µæÇÒ °Í¡¦ÁöÁöÀ² ³ô¾ÆÁö¸é È¸±º ¸íºÐ Ã£Áö ¾Ê°Ú³ª"
|25ÀÏ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ½ÅÀÓ ¿ø³»´ëÇ¥·Î ¼±ÃâµÈ ±è°ü¿µ ÀÇ¿øÀÌ ±èµ¿Ã¶ ºñ´ëÀ§¿øÀå¿¡°Ô ²É´Ù¹ßÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù./À±µ¿ÁÖ ±âÀÚ doso7@
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ À¯Á¦ÈÆ ±âÀÚ] ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÇ »õ ¿ø³»´ëÇ¥¿¡ Àç¼±ÀÇ ±è°ü¿µ(49¡¤ÀüºÏ ±º»ê) ÀÇ¿øÀÌ ¼±ÃâµÆ´Ù. ±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÃëÀÓ ÀÏ¼ºÀ» ÅëÇØ "¼ÒÅë°ú Çù·ÂÀ» ÅëÇØ Àþ°í °ÇÑ ¾ß´çÀ» ¸¸µé°Ú´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â 25ÀÏ ¿ÀÈÄ ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° ÀÇ¿øÃÑÈ¸¿¡¼ ÃÑ ÅõÇ¥¼ö 26Ç¥ Áß °ú¹Ý¼öÀÇ µæÇ¥·Î °°Àº ±¹¹ÎÀÇ´ç Ãâ½ÅÀÇ ÀÌ¾ðÁÖ ÀÇ¿øÀ» ²ª°í ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÇ »õ ¿ø³»»ç·ÉÅ¾À¸·Î ¼±ÃâµÆ´Ù.
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6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å¿Í µ¿½Ã¿¡ Ä¡·¯Áø 2018³â ±¹È¸ÀÇ¿ø Àçº¸±È¼±°Å ½Â¸®¸¦ ÅëÇØ ¿©´çÀÌ 130¼®ÀÇ ÀÇ¼®À» È®º¸ÇÑ ¸¸Å, Á¤Ä¡±Ç¿¡¼´Â Ä³½ºÆÃº¸Æ®·Î¼ÀÇ ¿ªÇÒÀÌ ¹ü¿©±ÇÀ¸·Î ºÐ·ùµÇ´Â ÆòÈ¿Í Á¤ÀÇ¿¡ ³Ñ¾î°¬´Ù´Â Æò°¡µµ ³ª¿À°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ¹ü¿©±ÇÀÇ ÀÇ¼®¼ö¸¦ »ê¼úÀûÀ¸·Î ´õÇÒ °æ¿ì 150¼®À» ³Ñ¾î ¾ÈÁ¤°ú¹Ý ÀÇ¼®À» ÀÌ·ê ¼ö ÀÖ´Â ±î´ßÀÌ´Ù.
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