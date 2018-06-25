¹Ù¸¥¹Ì·¡ »õ ¿ø³»´ëÇ¥¿¡ ±è°ü¿µ "Àþ°í °­ÇÑ ¾ß´ç"(Á¾ÇÕ)

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.06.25 17:18 ±â»çÀÔ·Â 2018.06.25 17:18

"¹ÎÁÖÆòÈ­ú¼ ºñ·Ê3ÀÎ, ¼³µæÇÒ °Í¡¦ÁöÁöÀ² ³ô¾ÆÁö¸é È¸±º ¸íºÐ Ã£Áö ¾Ê°Ú³ª"

25ÀÏ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ½ÅÀÓ ¿ø³»´ëÇ¥·Î ¼±ÃâµÈ ±è°ü¿µ ÀÇ¿øÀÌ ±èµ¿Ã¶ ºñ´ëÀ§¿øÀå¿¡°Ô ²É´Ù¹ßÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù./À±µ¿ÁÖ ±âÀÚ doso7@
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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ À¯Á¦ÈÆ ±âÀÚ] ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÇ »õ ¿ø³»´ëÇ¥¿¡ Àç¼±ÀÇ ±è°ü¿µ(49¡¤ÀüºÏ ±º»ê) ÀÇ¿øÀÌ ¼±ÃâµÆ´Ù. ±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÃëÀÓ ÀÏ¼ºÀ» ÅëÇØ "¼ÒÅë°ú Çù·ÂÀ» ÅëÇØ Àþ°í °­ÇÑ ¾ß´çÀ» ¸¸µé°Ú´Ù"°í °­Á¶Çß´Ù.

±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â 25ÀÏ ¿ÀÈÄ ±¹È¸¿¡¼­ ¿­¸° ÀÇ¿øÃÑÈ¸¿¡¼­ ÃÑ ÅõÇ¥¼ö 26Ç¥ Áß °ú¹Ý¼öÀÇ µæÇ¥·Î °°Àº ±¹¹ÎÀÇ´ç Ãâ½ÅÀÇ ÀÌ¾ðÁÖ ÀÇ¿øÀ» ²ª°í ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÇ »õ ¿ø³»»ç·ÉÅ¾À¸·Î ¼±ÃâµÆ´Ù.

±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÃëÀÓ ÀÎ»ç¸¦ ÅëÇØ "ÀÓ±âÀÎ 1³â µ¿¾È ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ÀÇ¿øµéÀ» ¸ð½Ã°í ´çÀÇ È°·Î °³Ã´ÇÏ°Ú´Ù"¸ç "±¹¹ÎÀÇ ÀÏ»óÀ» ÁöÄÑ³»´Â ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÌ µÇµµ·Ï ÇÔ²² ³ë·Â ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

±è ¿ø³»´ëÇ¥ ¾Õ¿¡ ³õÀÎ ÃÖ´ëÇö¾ÈÀº ÇÏ¹Ý±â ±¹È¸ ¿ø±¸¼º ¹®Á¦´Ù. 3´çÃ¼Á¦¿´´ø 20´ë ±¹È¸ Àü¹Ý±â¿Í ´Þ¸® ÈÄ¹Ý±â¿¡´Â ¹ÎÁÖÆòÈ­´ç°ú Á¤ÀÇ´çÀÇ °øµ¿±³¼·´ÜÃ¼ÀÎ 'ÆòÈ­¿Í Á¤ÀÇÀÇ ÀÇ¿ø¸ðÀÓ(ÆòÈ­¿Í Á¤ÀÇ)'°¡ º¯¼ö·Î µîÀåÇÑ »óÅÂ´Ù.

6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å¿Í µ¿½Ã¿¡ Ä¡·¯Áø 2018³â ±¹È¸ÀÇ¿ø Àçº¸±È¼±°Å ½Â¸®¸¦ ÅëÇØ ¿©´çÀÌ 130¼®ÀÇ ÀÇ¼®À» È®º¸ÇÑ ¸¸Å­, Á¤Ä¡±Ç¿¡¼­´Â Ä³½ºÆÃº¸Æ®·Î¼­ÀÇ ¿ªÇÒÀÌ ¹ü¿©±ÇÀ¸·Î ºÐ·ùµÇ´Â ÆòÈ­¿Í Á¤ÀÇ¿¡ ³Ñ¾î°¬´Ù´Â Æò°¡µµ ³ª¿À°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ¹ü¿©±ÇÀÇ ÀÇ¼®¼ö¸¦ »ê¼úÀûÀ¸·Î ´õÇÒ °æ¿ì 150¼®À» ³Ñ¾î ¾ÈÁ¤°ú¹Ý ÀÇ¼®À» ÀÌ·ê ¼ö ÀÖ´Â ±î´ßÀÌ´Ù.
±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â ´ç¼±Á÷ÈÄ ¿­¸° ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼­ ÀÌ°°Àº Æò°¡¿¡ ´ëÇØ "±¹È¸¼±ÁøÈ­¹ý ‹š¹®¿¡ ÇÑ Á¤´ç°ú ¿¬ÇÕ¼¼·ÂÀÌ 180¼®À» ÀÌ·çÁö¸øÇÏ¸é ±¹È¸¿¡¼­ ÀÇ¾ÈÀÌ ÀÚµ¿»óÁ¤µÇ´Â °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÏ¸é ÀÇ¹Ì°¡ ¾ø´Ù"¸ç "±×·± Á¡À» °í·Á, ¿©´çÀÌ Á¦3´ç(¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç)À» ¹«½ÃÇÏ°í Á¦4´ç(ÆòÈ­¿Í Á¤ÀÇ)°ú ¿¬´ëÇØ ÀÇ¾ÈÀ» Ã³¸®ÇÏ´Â ÀÏÀÌ ¹ß»ýÄ¡ ¾Êµµ·Ï ¶§·Î´Â ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç°ú, ¶§·Î´Â ¾ß´ç°ú ±ä¹ÐÈ÷ ÇùÁ¶ÇÏ¸ç ÀÏÀ» Ç®¾î³¾ °Í"ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â ¾Æ¿ï·¯ »óÀÓÀ§ ¹èºÐ¹®Á¦¿Í °ü·Ã, ÆòÈ­´ç ÃøÀÌ ±¹È¸ºÎÀÇÀåÁ÷°ú »óÀÓÀ§¿øÀåÁ÷ 2¼®À» ¿ä±¸ÇÏ´Â µ¥ ´ëÇØ "¿ø±¸¼º Çù»óÀº »ó½Ä¿¡ ±Ù°ÅÇØ ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÑ´Ù"¸ç "Æ¯È÷ ºÎÀÇÀå ¹®Á¦´Â 1~3´çÀÌ ¸Ã¾Æ¿Â ±×°£ÀÇ °üÇàÀÌ ÀÖ´Ù"°í ¿¡µÑ·¯ ¼±À» ±×¾ú´Ù.

¿¾ ±¹¹ÎÀÇ´ç°è¿Í ¹Ù¸¥Á¤´ç°èÀÇ È­ÇÐÀû °áÇÕ°ú °ü·ÃÇØ¼± "µÎ ºÐ(À¯½Â¹Î Àü °øµ¿´ëÇ¥, ¾ÈÃ¶¼ö Àü ¼­¿ï½ÃÀå ÈÄº¸)ÀÌ Àá½Ã ¿ì¸®´çÀÇ °æ¿µ¿¡¼­ ¹°·¯³²À¸·Î½á È­ÇÕÀÇ °è±â¸¦ ¸¶·Ã ÇÒ¼ö ÀÖ´Ù°í º»´Ù"¸ç "µÎ ºÐÀÌ µÚ¿¡¼­ ¿­½ÉÈ÷ µ½´Â´Ù¸é ¿ì¸®´ç »õ·Î¿î ¸ð½À º¸¿©ÁÙ ±âÈ¸°¡ µÉ °Í"ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

¹ÎÁÖÆòÈ­´ç°ú Çàº¸¸¦ ÇÔ²²ÇÏ°í ÀÖ´Â ºñ·Ê´ëÇ¥ 3ÀÎ(ÀÌ»óµ·¡¤ÀåÁ¤¼÷¡¤¹ÚÁÖÇö ÀÇ¿ø)¿¡ ´ëÇØ¼­´Â "Á¶±Ý ´õ (¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç¿¡ µ¹¾Æ¿Àµµ·Ï) ¼³µæÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. ¿ì¸®´çÀÇ ÁöÁöÀ²ÀÌ ÆòÈ­´ç º¸´Ù 5¹è ³ô¾ÆÁö¸é ±×µéµµ ¿ì¸® ´ç¿¡ ´Ù½Ã °ü½ÉÀ» °®°í µ¹¾Æ¿Ã ¸íºÐÀ» »ý°¢ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¼³µæÀ» ½Ã»çÇß´Ù.

À¯Á¦ÈÆ ±âÀÚ kalamal@asiae.co.kr

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