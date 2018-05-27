È«ÁØÇ¥ "±ôÂ¦ ³²ºÏ Á¤»óÈ¸´ã, ±èÁ¤ÀºÀÌ °ï°æÃ³ÇÑ Ùþ ±¸ÇØÁÖ·Á´Â °Í"

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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èÇý¹Î ±âÀÚ] È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥´Â 27ÀÏ ³²ºÏ Á¤»ó °£ µÎ¹øÂ° È¸´ã¿¡ ´ëÇØ "±èÁ¤Àº ºÏÇÑ ±¹¹«À§¿øÀåÀÌ °ï°æ¿¡ Ã³ÇÑ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» ±¸ÇØÁÖ´Â Çü±¹"ÀÌ¶ó¸ç Á¤¸é ºñÆÇÇß´Ù. ¶Ç ³²ºÏ Á¤»óÀÌ Á÷Á¢ ¸¸³ª ´ëÈ¸¦ ÇÑ °ÍÀº È¯¿µÇÏÁö¸¸ ¹Ì±¹°ú Áß±¹ ´öºÐ¿¡ °¡´ÉÇß´Ù¸ç ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ ÁßÀçÀÚ ¿ªÇÒÀ» Æò°¡ÀýÇÏÇß´Ù.
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