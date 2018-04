방탄소년단, 美 ‘빌보드 뮤직 어워드’서 신곡 최초 공개

[아시아경제 노태영 기자]다음 달 18일 세번째 정규앨범을 내놓는BBMA는 “방탄소년단은 전 세계적으로 큰 반향을 일으킨 그룹이자 지난해 열린 빌보드 뮤직 어워드에서 ‘톱 소셜 아티스트’ 상을 수상한 한국의 보이 밴드”라며 “5월 20일에 열리는 시상식에 참석해 새 앨범 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 의 컴백 무대를 전 세계 최초로 선보인다”고 설명했다.

