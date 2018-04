에비치(좌) 에밀리 골드버그(우)/사진=에밀리 골드버그 인스타그램

스웨덴 DJ 아비치의 전 연인인 에밀리 골드버그가 추모글을 남겼다.21일 에밀리는 아비치가 쓴 가사와 함께 아비치의 사진을 게재했다.에밀리는 가사 ‘우리 관계를 포기하지 마, 나를 선택해줘. 네게 내 사랑을 보여줄게(Don’t give up on us. Choose me, and I’ll show you love)’에 대해 “팀(아비치의 본명)이 나를 위한 쓴 노래의 가사다. 우리는 2년간 함께 있었고 가장 친한 친구였다”고 밝혔다.이어 그는 아비치의 사망 소식에 대해 “믿을 수 없다. 모든 게 끝나면 나를 깨워달라”고 덧붙여 안타까움을 자아냈다.한편 아비치의 홍보 담당자인 다이아나 바론은 성명을 통해 “아비치가 이날 오만 무스카트에서 숨진 채 발견됐다”고 밝혔다. 이어 아비치 측은 “가족들이 비탄에 빠져있는 만큼 힘든 시기에 사생활을 보호의 필요성을 존중해 주기를 바란다”고 당부했다. 아비치의 사망 원인은 아직 밝혀지지 않은 상태다.