[K푸드 G리포트]①"불닭 너마저"…오너일가 쥐락펴락 식품사 95% 'C학점'

시가총액 상위 20개 식음료 상장사

기업지배구조보고서 분석 결과

10곳 중 3곳이 '낙제점'…기업가치 저평가

편집자주 전 세계적인 'K-푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만, 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조, 이사회 구성 등 10개 항목을 정량·정성 방식으로 분석한 결과와 개선 과제를 5회에 걸쳐 짚어본다.



국내 주요 식품기업 10곳 중 3곳이 지배구조 평가에서 'D학점(낙제 수준)'을 받은 것으로 나타났다. 배당 성향은 낮고 자사주에 대한 활용 계획은 부재했으며, 이사회는 여전히 오너 중심으로 운영되고 있다. 개정된 상법에 따른 이사회의 주주충실 의무을 제도에 반영한 기업은 손에 꼽혔다.

11일 아시아경제가 시가총액 기준 상위 20개 식품·음료 상장사를 대상으로 지배구조 평가지표 10개 항목에 따라 정량·정성 평가를 실시한 결과, A학점(18점 이상)을 받은 기업은KT&G(18점) 단 1곳에 불과했다. C학점(10~14점)은 12곳, D학점(9점 이하)은 7곳이다. 전체의 95%가 C학점 이하에 머물렀다.

A학점은 KT&G뿐…95%가 C학점 이하

이번 평가는 ▲배당 성향 ▲중복상장 구조 ▲자사주 처리 방식 ▲전자투표 및 전자위임장 도입 ▲감사위원 분리선임제 도입 ▲이사의 충실의무 대응 노력 ▲주주환원 정책 명문화 ▲주주제안 수용 여부 ▲내부거래 비중 ▲지배구조보고서 권고 항목 준수율 등 총 10개 항목을 기준으로 진행됐다. 각 항목은 0~2점 만점으로 채점했으며, 총점 20점 기준 A~D학점으로 구분했다.

C학점에는 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 900 등락률 +0.81% 거래량 115,746 전일가 111,100 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "김의 단짠 매력"…오리온, '마켓오 구운김톡' 출시오리온, '참붕어빵' 일부 제품서 곰팡이 발생…"자율회수 조치"오리온, '꼬북칩 양념치킨맛' 韓·美 첫 동시 출시 전 종목 시세 보기 close (13점), CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 252,000 전일대비 1,000 등락률 +0.40% 거래량 44,400 전일가 251,000 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "마케팅 하러 왔는데 생산직이라뇨"…'우리부서 신입은 50대' 젠지 사라진 식품회사[Why&Next][굿모닝 증시]관세 불확실성 완화…국내 증시 상승 출발 전망두산·효성중공업·LIG넥스원, MSCI 한국지수 합류 전 종목 시세 보기 close (12점), 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 383,500 전일대비 1,000 등락률 -0.26% 거래량 15,864 전일가 384,500 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 농심 신동원 회장, 친족회사 등 39개社 뺀 채 신고 '검찰 고발'농심, 메론킥 북미 지역 수출…100만달러 규모 집중호우 피해 지원 나선 식품업계…성금 기부·구호물품 지원 전 종목 시세 보기 close (11점), 오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 399,000 전일대비 2,000 등락률 -0.50% 거래량 3,960 전일가 401,000 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 오뚜기, '오뚜기몰 대잔치' 개최…신규·기존 고객 혜택 강화"햇반은 여기가 가장 쌉니다"…식품회사가 힘 준 자사몰, 이용자 '껑충'오뚜기, 한강버스 선착장에 '해피냠냠 라면가게' 오픈 전 종목 시세 보기 close (12점), 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 129,900 전일대비 700 등락률 -0.54% 거래량 15,598 전일가 130,600 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "마케팅 하러 왔는데 생산직이라뇨"…'우리부서 신입은 50대' 젠지 사라진 식품회사[Why&Next]"제로 칼로리로 더 가볍고 상쾌하게" 롯데칠성, '솔의눈 제로' 출시[특징주]롯데칠성, 2분기 실적 선방에 강세 전 종목 시세 보기 close 음료(11점), 롯데웰푸드 롯데웰푸드 280360 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 1,100 등락률 +0.93% 거래량 11,841 전일가 118,400 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "마케팅 하러 왔는데 생산직이라뇨"…'우리부서 신입은 50대' 젠지 사라진 식품회사[Why&Next]여름 특수 공략…롯데웰푸드 설레임, 7월 매출 60% 증가 롯데웰푸드, 원가 부담에 2Q 영업익 46%↓…인도 등 해외는 '선방' 전 종목 시세 보기 close (12점), 동원산업 동원산업 006040 | 코스피 증권정보 현재가 47,450 전일대비 2,300 등락률 +5.09% 거래량 130,776 전일가 45,150 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "수산·식품 고른 성장세" 동원그룹, 상반기 영업이익 2585억···전년比 32.7%↑[특징주]동원산업, 동원F&B 자회사 편입 완료에 5%대 강세동원그룹, 지배구조 정비 완료…해외 사업 '승부수' 전 종목 시세 보기 close (13점), 빙그레 빙그레 005180 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 700 등락률 -0.88% 거래량 27,092 전일가 79,300 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 소시지 야채볶음이 과자로…빙그레, '비엔나 야채타임' 출시 집중호우 피해 지원 나선 식품업계…성금 기부·구호물품 지원"갖다 놓으면 불티나게 팔린다"… 전 세계 냉동고 점령 중인 K아이스크림 전 종목 시세 보기 close (12점), SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 55,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,056 전일가 55,000 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 수박과 생크림의 만남…파리바게뜨, '수박 컵케이크' 출시[기자수첩]반복되는 산업재해, '처벌' 아닌 '손해' 줘야 멈춘다SPC, '변화와 혁신 추진단' 출범…의장에 허진수 사장 전 종목 시세 보기 close (10점), 풀무원 풀무원 017810 | 코스피 증권정보 현재가 16,130 전일대비 380 등락률 -2.30% 거래량 372,650 전일가 16,510 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 대체거래소(NXT)도 OK! 연 4%대 최저금리·최대 4배 스탁론 활용 기회[특징주]중국에서 '냉동 김밥' 매출 늘자…풀무원, 17%↑한국 브랜드인데, 국산은 아니다?…식품업계 '역수입' 전략 전 종목 시세 보기 close (11점), 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 61,100 전일대비 600 등락률 -0.97% 거래량 1,001 전일가 61,700 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 요거트와 푸딩의 만남…남양유업, '요거트밀크맛' 출시 남양유업, 임직원에 자사주 무상 지급흑자전환 남양유업 全직원 자사주 100만원어치 받는다 전 종목 시세 보기 close (11점), 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 19,950 전일대비 150 등락률 -0.75% 거래량 265,905 전일가 20,100 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "잘나가는 곳 더 잘나가" 서울 오피스, 거래 폭증 속 마곡 등 기타권역 공실 20%하이트진로, '2025 전주가맥축제' 후원사 참여하이트진로, 日 판매 1위 RTD 기린 '효케츠' 출시 전 종목 시세 보기 close (11점) 등이 포함됐다. 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 1,455,000 전일대비 20,000 등락률 +1.39% 거래량 38,734 전일가 1,435,000 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "마케팅 하러 왔는데 생산직이라뇨"…'우리부서 신입은 50대' 젠지 사라진 식품회사[Why&Next]삼양식품, 특별연장근로 폐지…근로 환경 개선 [클릭 e종목]"삼양식품, 과거 오리온의 선례 복기" 전 종목 시세 보기 close (8점)과 대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 650 등락률 -2.64% 거래량 63,666 전일가 24,600 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "마케팅 하러 왔는데 생산직이라뇨"…'우리부서 신입은 50대' 젠지 사라진 식품회사[Why&Next]"햇반은 여기가 가장 쌉니다"…식품회사가 힘 준 자사몰, 이용자 '껑충'대상, 청정원 호밍스 모델로 이민정·입짧은햇님 발탁 전 종목 시세 보기 close (9점), 삼양사 삼양사 145990 | 코스피 증권정보 현재가 52,500 전일대비 400 등락률 -0.76% 거래량 4,729 전일가 52,900 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 삼양, 수해 피해지역 복구 위해 2억원 기부삼양홀딩스, '삼양바이오팜' 신설·분할…의약바이오 사업 경쟁력 강화"저희 불닭 안 만들어요"…삼양그룹, 대학생 서포터즈와 대외 소통나서 전 종목 시세 보기 close (8점), 사조대림 사조대림 003960 | 코스피 증권정보 현재가 41,450 전일대비 450 등락률 -1.07% 거래량 16,179 전일가 41,900 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 대기업 반열 '참치기업' 사조…'일감 몰아주기' 규제 우려사조대림과 손잡은 쟌슨빌…첫 캔햄 내놓는다"경영권 분쟁은 돈이 된다"…'MBK 쇼크'의 거센 후폭풍 전 종목 시세 보기 close (7점), 하림 하림 136480 | 코스닥 증권정보 현재가 3,035 전일대비 10 등락률 +0.33% 거래량 895,392 전일가 3,025 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 편의점, 초복 '원기회복' 프로젝트…보양식·건강식품 강화[특징주]브라질산 닭고기 일부 허용 소식에 하림 등 약세[특징주]브라질산 닭고기 수입 금지…하림, 11%대↑ 전 종목 시세 보기 close (9점), 선진 선진 136490 | 코스피 증권정보 현재가 13,700 전일대비 290 등락률 +2.16% 거래량 81,147 전일가 13,410 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 [특징주]선진, 1년 실적이 시총의 절반…PER 2배 저평가선진미얀마, 만달레이에 제2사료공장 준공한종희 삼성전자 부회장 등 '1조클럽' 사내이사 열 중 셋 내년 상반기 전 임기만료 전 종목 시세 보기 close (9점), 매일유업 매일유업 267980 | 코스닥 증권정보 현재가 37,150 전일대비 50 등락률 +0.13% 거래량 4,215 전일가 37,100 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 매일유업, '매일두유 렌틸콩' 출시…정희원 박사와 공동개발매일유업, '바리스타룰스' 전면 재단장…"컵커피의 기준 재정의"단백질 시장 6배 '벌크업'…식품업계 프로틴 전쟁 전 종목 시세 보기 close (9점) 등은 D학점을 받았다.

절반 이상이 중복상장…지배력 분산 구조 미흡

가장 뚜렷한 문제는 '중복상장' 구조였다. 20개 사 중 절반이 넘는 11개 기업이 지주사와 사업회사를 함께 상장했다. 오리온( 오리온홀딩스 오리온홀딩스 001800 | 코스피 증권정보 현재가 20,950 전일대비 300 등락률 -1.41% 거래량 93,070 전일가 21,250 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 [특징주]증시부양 기대감…한화·CJ 등 지주사 강세'천덕꾸러기' 쇼박스가 효자로…오리온, 콘텐츠 투자 '결실'식품사 회장님 수십억 '연봉잔치'에 직원들은 한숨 전 종목 시세 보기 close ), CJ제일제당( CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 165,800 전일대비 10,600 등락률 +6.83% 거래량 345,058 전일가 155,200 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "잘나가는 곳 더 잘나가" 서울 오피스, 거래 폭증 속 마곡 등 기타권역 공실 20%'상상초월 물폭탄'…유통가, 폭우 피해지역 기부 행렬집중호우 피해 지원 나선 식품업계…성금 기부·구호물품 지원 전 종목 시세 보기 close ), 농심(농심지주), 롯데칠성·롯데웰푸드( 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 27,800 전일대비 200 등락률 -0.71% 거래량 140,678 전일가 28,000 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 주주권행사 예고한 신동주…1만5000주 롯데지주 주식 매입'상상초월 물폭탄'…유통가, 폭우 피해지역 기부 행렬'더 세진 상법' 온다…자사주 소각 어떻게? 전 종목 시세 보기 close ), 대상( 대상홀딩스 대상홀딩스 084690 | 코스피 증권정보 현재가 10,050 전일대비 70 등락률 -0.69% 거래량 74,200 전일가 10,120 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 대상, 1분기 영업익 573억원…전년比 20.1%↑[특징주]'尹 직무정지 필요' 한동훈 발언에 정치인 테마주 강세[특징주]'한동훈 테마주' 대상홀딩스, 상한가 임박 전 종목 시세 보기 close ), 삼양사( 삼양홀딩스 삼양홀딩스 000070 | 코스피 증권정보 현재가 85,200 전일대비 200 등락률 -0.23% 거래량 10,301 전일가 85,400 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 삼양, 수해 피해지역 복구 위해 2억원 기부삼양홀딩스, '삼양바이오팜' 신설·분할…의약바이오 사업 경쟁력 강화"저희 불닭 안 만들어요"…삼양그룹, 대학생 서포터즈와 대외 소통나서 전 종목 시세 보기 close ), 하림·선진( 하림지주 하림지주 003380 | 코스닥 증권정보 현재가 9,470 전일대비 40 등락률 -0.42% 거래량 206,161 전일가 9,510 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "年매출 100억 목표"…하림 맥시칸 냉동치킨 출시 [단독]하림 김홍국 회장 두 딸도 '경영 등판'…이커머스 도전"광고비 '수백억' 쓰던데"…이정재 '더미식' 안 팔리는 이유, 타 업체와 다른 행보 전 종목 시세 보기 close ), 매일유업( 매일홀딩스 매일홀딩스 005990 | 코스닥 증권정보 현재가 11,200 전일대비 280 등락률 +2.56% 거래량 10,537 전일가 10,920 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 알고 보니 아버지가…태권도金 박태준 선수에 매일유업이 후원 나선 사연김선희 매일유업 대표, 부회장으로 승진"우윳값 정부가 통제" 선언 첫날…"안 팔리는 원유 왜 사나" 전 종목 시세 보기 close ), 하이트진로( 하이트진로홀딩스 하이트진로홀딩스 000140 | 코스피 증권정보 현재가 10,460 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 28,590 전일가 10,460 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 김인규 하이트진로 대표, '변즉생 정즉사' 각오로 100주년 빛낸다유통家 오너 '연봉킹' CJ 이재현…221억원 수령[e공시 눈에 띄네] 하이트진로홀딩스, 75억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 등(종합) 전 종목 시세 보기 close ) 등이 이에 해당한다. 중복상장은 모기업 가치를 희석해 기존 투자자에게 막대한 피해를 주지만, K푸드를 대표하는 한국 식품 기업 대다수가 여전히 이를 통해 오너일가의 영향력을 유지하고 있는 것으로 분석됐다.

이사회 의장과 대표이사를 분리해 경영과 감시 기능을 이원화한 기업은 3곳에 불과했다. KT&G와 동원산업은 사외이사가, 풀무원은 전직 대표이사(현 기타 비상무이사)가 이사회 의장을 맡고 있었다. 나머지 17곳은 모두 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있었다.

이사회 내 오너일가 등재 여부를 보면 농심, 롯데칠성, 롯데웰푸드, 삼양사, 삼양식품, 남양유업, 하림, 사조대림 등이 오너일가가 등기임원으로 참여하고 있었다. 특히 삼양식품, 하림, 삼양사는 오너가 대표이사이자 이사회 의장까지 겸직하고 있어 견제 기능이 사실상 작동하지 않는 구조였다.

사모펀드가 최대주주인 남양유업의 경우도 '사모화'가 우려된다. 이사회 구성원 4명 중 3명이 한앤컴퍼니 소속 인사였으며, 이들이 이사회뿐 아니라 인사·보상위원회 등 주요 위원회 의장직도 겸임하고 있었다.

자사주도 '공백'…주주환원 의지 실종

배당은 주주환원 정책의 핵심이다. 조사 대상 20개사 중 7곳은 배당 성향이 20%에 미치지 못했다. 글로벌 식품기업의 평균 배당 성향(60~70%)과 비교하면 턱없이 낮다. 자사주 활용도 미흡했다. 자사주를 소각하거나 처분해 주주가치를 제고하겠다고 밝힌 기업은 4곳뿐이었고, 자사주를 한 주도 보유하지 않은 기업도 두 곳이었다.

전자투표제, 감사위원 분리선임제 등 제도적 기반도 여전히 취약하다. 법 개정을 앞두고 있음에도 전자투표 시스템을 도입하지 않거나, 감사위원 선임 방식에 여전히 대주주의 영향력이 큰 기업이 다수였다.

이러한 구조적 문제는 주가에도 반영되고 있다. 조사 대상 20개 기업 중 13곳(65%)은 주가순자산비율(PBR)이 1배 미만이었다. 이는 해당 기업의 시장가치가 장부가치(자산가치)에도 미치지 못한다는 뜻이다. 특히 삼양사(0.30배), 사조대림(0.50배), 매일유업(0.47배) 등은 PBR이 0.5배 이하로 저평가가 심각한 수준이다. 이들 기업은 모두 지배구조 평가에서 D등급을 받은 곳이다. 반면 몬덜리즈 인터내셔널(PBR 3.39배), 펩시코(10.11배) 등 글로벌 식품기업들은 높은 시장가치를 인정받고 있다.

박상인 서울대학교 행정대학원 교수는 "소비재 기업의 PBR은 선진국과 비교해 40~50% 수준에 불과하다"면서 " 우리나라의 기업 지배구조 제도는 사실상 기업을 지배하는 대주주의 이익과 소수주주의 이익이 상충되는 문제를 제대로 해결하지 못하고 있기 때문에 개선이 필요하다"고 분석했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



