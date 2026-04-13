스파게티·링귀니 등 6종

오뚜기 오뚜기 close 증권정보 007310 KOSPI 현재가 365,500 전일대비 1,500 등락률 -0.41% 거래량 1,055 전일가 367,000 2026.04.13 09:31 기준 관련기사 "가까스로 버텼다"…식품업계, 포장재·환율 변수 2분기 '먹구름' [오늘의신상]저당에 달콤·짭조름한 맛 담았다…라이트앤조이 소스 2종 출시 [오늘의신상]당면 불릴 필요 없다고?…오뚜기 '요즘 녹두실당면' 출시 전 종목 시세 보기 가 파스타 신제품 '프레스코 토스카나' 6종을 출시한다고 13일 밝혔다.

오뚜기가 파스타 신제품 '프레스코 토스카나' 6종을 출시한다고 13일 밝혔다. 오뚜기 제공. AD 원본보기 아이콘

'프레스코 토스카나'는 이탈리아 전통 제조 방식인 청동틀을 사용해 만든 파스타로, 면 표면이 거칠어 소스를 풍부하게 머금는 것이 특징이다. 이탈리아 토스카나 지역에서 재배한 듀럼밀 100% 세몰리나만을 사용해 이탈리아 현지 업체에서 생산, 정통 이탈리아 파스타의 맛을 구현했다.

제품은 스파게티, 링귀니, 카사레체, 리가토니, 펜네, 후실리 등 총 6종으로 구성됐다.

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오뚜기 관계자는 "이탈리아 정통 제조 방식과 고품질 원재료를 바탕으로 집에서도 현지의 깊은 풍미를 손쉽게 즐길 수 있도록 기획된 제품"이라고 설명했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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