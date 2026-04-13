[오늘의신상]이탈리아 전통 제조 파스타…오뚜기 '프레스코 토스카나' 출시
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스파게티·링귀니 등 6종
오뚜기 오뚜기 close 증권정보 007310 KOSPI 현재가 365,500 전일대비 1,500 등락률 -0.41% 거래량 1,055 전일가 367,000 2026.04.13 09:31 기준 관련기사 "가까스로 버텼다"…식품업계, 포장재·환율 변수 2분기 '먹구름' [오늘의신상]저당에 달콤·짭조름한 맛 담았다…라이트앤조이 소스 2종 출시 [오늘의신상]당면 불릴 필요 없다고?…오뚜기 '요즘 녹두실당면' 출시 가 파스타 신제품 '프레스코 토스카나' 6종을 출시한다고 13일 밝혔다.
오뚜기가 파스타 신제품 '프레스코 토스카나' 6종을 출시한다고 13일 밝혔다. 오뚜기 제공.
'프레스코 토스카나'는 이탈리아 전통 제조 방식인 청동틀을 사용해 만든 파스타로, 면 표면이 거칠어 소스를 풍부하게 머금는 것이 특징이다. 이탈리아 토스카나 지역에서 재배한 듀럼밀 100% 세몰리나만을 사용해 이탈리아 현지 업체에서 생산, 정통 이탈리아 파스타의 맛을 구현했다.
제품은 스파게티, 링귀니, 카사레체, 리가토니, 펜네, 후실리 등 총 6종으로 구성됐다.
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오뚜기 관계자는 "이탈리아 정통 제조 방식과 고품질 원재료를 바탕으로 집에서도 현지의 깊은 풍미를 손쉽게 즐길 수 있도록 기획된 제품"이라고 설명했다.
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