CJ제일제당, 프론티어랩스 6기

농식품 스타트업 내달 5일까지 모집

CJ제일제당 CJ제일제당 close 증권정보 097950 KOSPI 현재가 240,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 240,500 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 개인정보 유출 사태에도 굳건…한국 쿠팡, 작년 영업익 첫 2兆 돌파 "가까스로 버텼다"…식품업계, 포장재·환율 변수 2분기 '먹구름' [클릭 e종목]CJ제일제당, 하반기로 갈수록 실적 개선 예상 전 종목 시세 보기 이 오픈 이노베이션 프로그램 '프론티어랩스 6기'를 모집한다고 14일 밝혔다. '프론티어랩스'는 CJ제일제당과 협업 가능한 혁신 기술과 아이디어를 보유한 농식품 분야 스타트업을 발굴해 투자하고 육성하는 프로그램이다.

모집 분야는 ▲식품 연계 인공지능(AI)·로봇 기술 ▲차세대 K-푸드 이머징 브랜드 ▲식품 유통·마케팅 플랫폼 ▲스마트 제조 및 생산 혁신 ▲대체 식품 및 지속 가능한 소재 등이다. 이 외에도 ESG(환경·사회·지배구조), 기후테크 등 유망 스타트업은 누구나 지원할 수 있다.

CJ제일제당이 오픈 이노베이션 프로그램 '프론티어랩스 6기'를 모집한다고 14일 밝혔다. CJ제일제당 제공 AD 원본보기 아이콘

모집 기간은 다음 달 5일까지다. 선발된 스타트업에게는 기업당 투자금 최대 3억원이 제공된다. 또 CJ제일제당 사업 부서와의 협업 기회를 제공하고 사업 실증(PoC) 지원, 멘토링, 후속 투자 등 밀착 지원도 이어질 예정이다. 성과에 따라 추가적인 투자 검토도 이뤄질 수 있다.

CJ제일제당은 올해부터 농식품 분야 전문 투자사, 기관 등 총 15곳과 함께 유망 스타트업을 발굴하고 육성하기 위한 협업 네트워크 '프론티어랩스 얼라이언스'를 구축했다. 각 파트너사는 스타트업을 추천하고, 선발된 기업에는 투자를 비롯해 육성 전반에 걸쳐 지원할 계획이다.

올해는 전문 액셀러레이터(AC) '마크앤컴퍼니'가 공동 운영 파트너로도 참여한다. 마크앤컴퍼니는 AI·데이터 기반 스타트업 성장분석 플랫폼 '혁신의숲'을 운영하는 기업이다. 전문가 멘토링, 매칭 투자 등을 통해 프론티어랩스 6기의 체계적인 육성을 지원한다. 1기부터 협업을 이어온 한국농업기술진흥원도 사업 실증 자금 지원 등 파트너 역할을 이어간다. CJ인베스트먼트도 5기에 이어 전문 벤처캐피탈(CVC)로 참여, 선발 기업에 대한 추가 투자를 검토할 계획이다.

CJ제일제당은 2021년 벤처인베스트먼트팀 출범 이후 지난 5년간 프론티어랩스를 5기까지 운영하며 총 19개 스타트업과 협업해왔다. 5기에 선발된 기업들은 CJ제일제당을 넘어 그룹 계열사 전반으로 협업을 확대하고 있다. 5기 선발 기업인 1인 피자 전문 브랜드 '고피자'는 한국과 인도네시아 CGV 내 입점 매장을 50개 이상으로 늘렸다. CJ프레시웨이 급식 채널에도 제품을 납품하게 됐다. AI 기반 설문조사 서비스 '인텔리시아'와 타겟 마케팅 솔루션 '팀리미티드'도 여러 계열사와 소비자 조사, 마케팅 협업을 진행 중이다.

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이희준 CJ제일제당 벤처인베스트먼트 팀장은 "프론티어랩스는 전문 투자·육성 기관과 함께 유망 스타트업을 선제적으로 발굴, 한국 푸드테크 생태계를 활성화하는 핵심 플랫폼으로 자리 잡았다"며 "앞으로도 체계적인 육성 프로그램을 통해 차별화된 아이디어를 가진 혁신 스타트업들이 글로벌 경쟁력을 갖추고 미래 식품 산업을 이끌어갈 수 있도록 전폭 지원하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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