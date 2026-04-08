수요 급증 맞춰 생산량 5배 확대

풀무원 풀무원 close 증권정보 017810 KOSPI 현재가 11,890 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,020 2026.04.08 개장전(20분지연) 관련기사 [오늘의신상]여수 돌산갓김치로 만두를? 이우봉 풀무원 대표 "AX 기반 혁신으로 성장 모멘텀 창출" 버튼 하나로 요리 뚝딱…'스팀쿡 프라임 에어프라이어 15L' 출시 전 종목 시세 보기 식품이 '특등급 국산콩 두유'가 출시 2개월여 만에 누적 판매량 120만개를 돌파했다고 8일 밝혔다. 수요가 급증하면서 이달부터 생산량을 5배 확대했다.

풀무원식품이 '특등급 국산콩 두유'가 출시 2개월여만에 누적 판매량 120만개를 돌파했다고 8일 밝혔다.풀무원 제공. AD 원본보기 아이콘

이 제품은 가장 높은 등급의 특등급 국산콩을 사용한 프리미엄 두유 제품으로 식이섬유를 함유한 콩비지를 걸러내지 않고 통째로 갈아 원액 두유를 96.37% 함유했다. 콩을 갈 때 필요한 수분 외에 별도의 물을 후첨하지 않았으며 콩즙, 올리고당, 천일염 총 3개의 원재료만 사용해 맛을 구현했다.

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풀무원식품 관계자는 "판매 개시 한 달이 채 되지 않아 수요가 폭증했다"며 "지속해서 최대 물량을 생산해 왔고 이달부터는 본격적으로 생산 라인을 늘리고 생산량을 약 5배 확대했다"고 설명했다. 이어 "제품의 판매처도 대형 마트나 편의점 등으로 계속해서 확대해 더 많은 소비자가 원액 두유의 함량이 높은 국산콩 두유를 즐길 수 있게 하겠다"고 덧붙였다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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