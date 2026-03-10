긴밀 협력 관계 구축·지역상권 활성화

하이트진로가 백년가게협동조합연합회와 상생협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

백년가게는 중소벤처기업부 산하 소상공인시장진흥공단이 주관하는 사업으로, 매년 30년 이상의 업력을 가진 지역대표 가게 중 성과와 지속가능성을 중심으로 인증 심사해 지정한다. 전국 총 1406개가 '백년가게'로 인증받아 영업 중이다. 전동집, 나드리, 안일옥 등 30년 이상 명맥을 이어온 지역 맛집이 대표적이다.

지난 9일 하이트진로 서울 서초사옥에서 하이트진로 영업부문 백정훈 상무(사진 오른쪽)와 백년가게협동조합연합회 이광호 회장이 '상생협력 업무협약(MOU)'을 체결하고 기념 사진 촬영을 하고 있다.(사진제공=하이트진로) AD 원본보기 아이콘

하이트진로와 백년가게협동조합연합회는 이번 협약을 통해 긴밀한 협력 관계를 구축하고 지역 상권 활성화를 이끈다는 방침이다. 상호 브랜드 가치 제고를 위한 공동 홍보와 협력 활동을 진행하며, 지속가능한 상생 프로그램 등을 추진할 계획이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



