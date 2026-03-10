하이트진로, 백년가게와 상생협력 MOU 체결
불러오는 중...닫기
긴밀 협력 관계 구축·지역상권 활성화
하이트진로 하이트진로 close 증권정보 000080 KOSPI 현재가 16,660 전일대비 40 등락률 +0.24% 거래량 35,026 전일가 16,620 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 [비酒류 시대]②조정 끝난 맥주…'선택의 경쟁' 시작됐다 "이모님 이거요" 하는 대박상품이 없다…주당 실종에 '술술' 안 풀리는 국민주[비酒류 시대]① "차원이 다른 향과 풍미"…하이트진로, ‘일품진로’ 설 선물세트 3종 가 백년가게협동조합연합회와 상생협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스한국 300원 오를 때 일본은 30원 올랐다…전쟁에도...
백년가게는 중소벤처기업부 산하 소상공인시장진흥공단이 주관하는 사업으로, 매년 30년 이상의 업력을 가진 지역대표 가게 중 성과와 지속가능성을 중심으로 인증 심사해 지정한다. 전국 총 1406개가 '백년가게'로 인증받아 영업 중이다. 전동집, 나드리, 안일옥 등 30년 이상 명맥을 이어온 지역 맛집이 대표적이다.
지난 9일 하이트진로 서울 서초사옥에서 하이트진로 영업부문 백정훈 상무(사진 오른쪽)와 백년가게협동조합연합회 이광호 회장이 '상생협력 업무협약(MOU)'을 체결하고 기념 사진 촬영을 하고 있다.(사진제공=하이트진로)
하이트진로와 백년가게협동조합연합회는 이번 협약을 통해 긴밀한 협력 관계를 구축하고 지역 상권 활성화를 이끈다는 방침이다. 상호 브랜드 가치 제고를 위한 공동 홍보와 협력 활동을 진행하며, 지속가능한 상생 프로그램 등을 추진할 계획이다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>