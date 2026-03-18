이사회 승인 뒤 ‘소각 시점’ 확정

오리온 본사. 오리온 제공 AD 원본보기 아이콘

오리온홀딩스 오리온홀딩스 close 증권정보 001800 KOSPI 현재가 24,800 전일대비 100 등락률 +0.40% 거래량 116,184 전일가 24,700 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' [클릭 e종목]"오리온홀딩스, 바이오 투자 성과 점검" "불닭 너마저"…오너일가 쥐락펴락 식품사 95% 지배구조 'C학점' [K푸드 G리포트]① 전 종목 시세 보기 는 개정 상법에 따라 보유 중인 자기주식 248만8770주를 연내 소각할 계획이라고 18일 밝혔다.

소각 물량은 전체 발행주식의 3.97%에 해당하며 전날 종가 기준 약 615억원 규모다. 구체적인 소각 시점은 이사회 승인을 거쳐 확정될 예정이다.

오리온홀딩스는 주주가치 제고를 위해 주주환원 정책을 강화하고 있는데, 올해 오리온과 오리온홀딩스의 배당금을 큰 폭으로 확대하면서 정부가 지난 1월 도입한 배당소득 분리과세 적용 대상인 고배당 기업 요건을 충족했다.

오리온의 연결 기준 배당 성향은 36%로 지난해보다 10%포인트 높아졌으며 오리온홀딩스는 55%로 25%포인트 확대됐다.

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앞서 지난해 6월 공시한 기업가치 제고 계획에는 ▲배당 성향 20% 이상 유지 ▲향후 3개년 배당 성향 점진적 상향 ▲중간배당 검토 등 주주환원 강화 방안이 포함돼 있다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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