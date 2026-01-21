"하루 세 번씩 반성"…삼양그룹, 故 김상하 명예회장 5주기 추도식

서울 종로구 본사에 60여명 모여 추모

"중용과 책임의 경영"…선대 뜻 계승 다짐

삼양그룹이 고(故) 김상하 명예회장의 5주기 추도식을 열고 '중용'과 '책임'의 경영을 이어가겠다고 알렸다. 김 명예회장은 "회사에서 나의 책임이 가장 크기 때문에 하루에 세 번씩 반성한다"는 어록을 남겼다.

삼양그룹은 20일 서울 종로구 본사 강당에서 김 명예회장의 추도식을 열었다고 21일 밝혔다. 김 명예회장은 2021년 1월 20일 향년 95세로 별세했다. 추도식에는 장남 김원 삼양사 삼양사 145990 | 코스피 증권정보 현재가 46,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,750 2026.01.21 개장전(20분지연) 관련기사 [신년사]김윤 삼양그룹 회장 "불확실성의 시대, 생존 가르는 건 속도와 유연성"반도체 초순수 국산화 '속도'…삼양사, 세프라텍과 '탈기막' 손잡았다'설탕 가격 담합'…공정위, 제당 3사 제재 절차 착수 전 종목 시세 보기 close 부회장과 차남 김정 삼양패키징 삼양패키징 272550 | 코스피 증권정보 현재가 12,340 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,250 2026.01.21 개장전(20분지연) 관련기사 삼양, 수해 피해지역 복구 위해 2억원 기부'약발' 떨어진 행동주의펀드… 공격한 기업 주가도 '역주행'주총 앞둔 소액주주들, 행동주의펀드 '옥석' 가리는 법 전 종목 시세 보기 close 부회장을 비롯한 유가족과 김윤 삼양그룹 회장 등 친인척, 전·현직 임직원들이 참석했다. 박용성 전 회장과 조건호 고문 등 대한상공회의소 전·현직 임원, 방열 전 회장 등 대한농구협회 전·현직 임원도 함께해 참석자는 60여 명에 달했다.

장남 김원 삼양사 부회장이 20일 서울 중구 본사에서 열린 고 김상하 명예회장 5주기 추도식에서 헌화하고 있다. 삼양 AD 원본보기 아이콘

행사는 추모 묵념을 시작으로 약력 보고, 추모사, 추모 영상 상영, 헌화, 유족 대표 인사 순으로 진행됐다. 7분 분량 추모 영상에는 김 명예회장의 어록과 함께 기업 경영, 사회공헌, 직원 소통 등 전반에서 책임과 절제를 중시했던 삶의 궤적이 담겼다.

유족 대표로 인사말에 나선 김원 삼양사 부회장은 "5년이 지났지만 선친에 대한 그리움은 여전히 크다"며 "선친의 유지를 계승하고 발전시켜 나가는 것이 후대가 할 수 있는 진정한 추모라고 생각한다"고 말했다. 이어 "선친의 삶과 명예에 누가 되지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김상하 명예회장은 삼양그룹 창업주 수당 김연수 선생의 7남 6녀 중 다섯째 아들로, 1926년 서울에서 태어나 서울대 정치학과를 졸업한 뒤 1949년 삼양사에 입사했다. 1950~1960년대 제당과 화섬 사업 진출을 이끌며 기술 도입과 공장 건설을 주도했다.

故 남고 김상하 삼양그룹 명예회장. 삼양 원본보기 아이콘

삼양사 사장과 회장을 역임하며 그는 폴리에스테르 섬유 원료인 테레프탈산(TPA), 엔지니어링 플라스틱, 전분·전분당 사업으로 영역을 확장해 식품과 화학 소재 중심의 사업 포트폴리오를 구축했다. 1996년 그룹 회장 취임 전후로는 패키징과 의약·바이오 사업에도 진출하며 미래 성장동력 확보에 나섰다.

기업 경영 외에도 대한상공회의소 회장을 비롯해 한일경제협회장, 제2의건국위원회 공동위원장, 대한농구협회장, 환경보전협회장 등 100여 개 단체에서 활동하며 경제·사회 전반에 기여했다. 수당재단, 양영재단, 하서학술재단 이사장으로서 인재 육성과 학문 발전에도 힘썼다.

삼양그룹 관계자는 "김 명예회장은 중용과 겸손의 가치를 몸소 실천하며 산업 발전에 헌신한 기업인"이라며 "선대 경영진의 뜻을 이어 삼양그룹이 새로운 100년을 준비해 나가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>