제로슈거 제품…355㎖ 캔으로 출시

롯데칠성 롯데칠성 close 증권정보 005300 KOSPI 현재가 120,600 전일대비 1,100 등락률 +0.92% 거래량 3,804 전일가 119,500 2026.04.16 09:50 기준 관련기사 "가까스로 버텼다"…식품업계, 포장재·환율 변수 2분기 '먹구름' [오늘의신상]제주산 말차에 우유를 더했다…'실론티 말차 라떼' 출시 롯데온, 15일까지 '온쇼페'…최대 20% 할인쿠폰 전 종목 시세 보기 음료가 복숭아 향과 탄산을 담은 '립톤 제로 복숭아 스파클링'을 16일 선보인다.

롯데칠성음료가 복숭아 향과 탄산을 담은 '립톤 제로 복숭아 스파클링'을 16일 선보인다. 롯데칠성음료 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 기존 아이스티에 스파클링 와인 같은 탄산감을 더한 제로 슈거 제품이다. 복숭아 과즙을 더한 리얼 홍차 베이스로 기존 립톤 아이스티만의 달콤하면서도 산뜻한 맛은 그대로 구현됐다.

AD

355㎖ 캔으로 출시되며 편의점, 대형마트, 온라인몰 등 다양한 채널에서 구매 가능하다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>