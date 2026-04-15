챗GPT 메뉴 탭서 연결하면 자동 호출

롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 113,600 전일대비 400 등락률 +0.35% 거래량 2,522 전일가 113,200 2026.04.15 09:21 기준 관련기사 "가까스로 버텼다"…식품업계, 포장재·환율 변수 2분기 '먹구름' 설탕 줄였더니 당알코올 폭탄 "설사 조심하세요" 롯데온, 15일까지 '온쇼페'…최대 20% 할인쿠폰 전 종목 시세 보기 가 국내 식품기업 최초로 오픈AI 챗GPT에 전용 애플리케이션(앱)을 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 앱 출시로 소비자들은 챗GPT 안에서 대화를 통해 롯데웰푸드 제품을 실시간으로 탐색하고 구매할 수 있게 됐다. 제품 조회부터 맞춤형 제품 추천, 이벤트 확인, 제품 구매 링크까지 다양한 요청이 가능하다.

롯데웰푸드가 오픈AI 챗GPT에 전용 애플리케이션(앱)을 출시했다고 15일 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

챗GPT 메뉴 탭에서 '앱'을 누른 뒤 롯데웰푸드를 검색해 '연결하기'를 누르면 된다. 이후 대화에서 '@롯데웰푸드'를 입력하면 앱이 자동으로 호출된다. 앱을 호출한 뒤 "요즘 가장 인기 있는 과자 추천해줘" 또는 "6개월 된 아이가 마실 수 있는 음료를 알려줘"라고 요청하면 맞춤형 제품을 큐레이션해주는 식이다.

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롯데웰푸드는 이번 자사 몰 앱 연결이 최근 온라인 커머스 시장이 기존의 검색 구조 중심에서 대화 기반의 AI 커머스로 확장됨에 따라 기획됐고 설명했다. 롯데웰푸드 관계자는 "단순한 판매 채널의 확대를 넘어 소비자들이 대화를 통해 최적의 상품을 추천받는 서비스를 구축했다"며 "앞으로도 AI 기술을 적극적으로 활용해 소비자들에게 즐겁고 차별화된 브랜드 경험을 선사할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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