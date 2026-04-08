"유라시아 라면 로드 뚫는다"…농심, 6월 러시아 법인 출범

서부 우선 공략 후 중부·극동 권역으로 확장

부산 녹산 수출전용공장서 제품 공급 예정

농심 농심 close 증권정보 004370 KOSPI 현재가 369,000 전일대비 3,500 등락률 +0.96% 거래량 7,831 전일가 365,500 2026.04.08 09:53 기준 관련기사 초코파이·불닭 '킹달러'에 웃었다…K푸드社, 외화자산 급증 [단독]中 불닭 인지도 꺾은 농심…'한강 라면' 앞세워 보폭 넓힌다 농심, 짜파게티 새 모델로 후덕죽 셰프 발탁…라초맛 요리법 공개 전 종목 시세 보기 이 오는 6월 러시아 법인을 설립한다. K 라면 인기가 높아진 '기회의 땅' 러시아 시장을 본격 공략하는 한편 이를 바탕으로 유라시아 라면 시장을 공략할 거점을 마련하겠다는 목표를 세웠다.

농심은 6월 러시아 모스크바에 현지 판매법인 '농심 러시아(Nongshim Rus LLC)'를 설립한다고 8일 밝혔다. 2025년 3월 네덜란드에 유럽 법인을 설립한 지 1년 3개월 만에 새로 설립하는 법인이다.

농심은 법인을 통해 러시아 서부를 우선 공략한 뒤 현지 업체를 통해 중부와 극동 권역으로 범위를 넓힐 계획이다. 영업망 확장을 위해 러시아 전역을 아우르는 대형 유통사인 X5와 마그니트 등에 제품 입점을 늘리고, 지역별 유력 유통망을 발굴할 예정이다. 또 오존, 와일드베리즈 등 러시아 대표 이커머스 업체에 공식 브랜드관을 구축하는 등 온라인 채널도 구축한다.

농심은 올해 하반기 완공 예정인 부산 녹산 수출전용공장에서 러시아 법인으로 제품을 공급할 예정이다. 신라면뿐만 아니라 너구리, 김치라면 등 현지 선호 제품 공급을 늘리고, 신라면 툼바·신라면 김치볶음면 등 트렌디한 신제품도 빠르게 선보일 계획이다. 동시에 러시아 주요 축제와 연계한 팝업스토어 등 현장 프로모션을 전개하고, 현지 사회관계망서비스(SNS)인 브콘탁테 등을 활용해 소통을 강화한다.

농심은 6월 러시아 모스크바에 현지 판매법인 '농심 러시아(Nongshim Rus LLC)'를 설립한다고 8일 밝혔다. 농심 제공 원본보기 아이콘

농심의 러시아 법인 설립은 러시아 라면 시장의 성장성과 K 라면에 대한 인기를 반영한 데 따른 것이다. 글로벌 시장조사기업 유로모니터에 따르면 러시아 라면 시장은 2021년부터 2030년까지 연평균 10%대의 성장률을 기록하며 10억5000만달러(약 1조5000억원) 규모까지 확대될 것으로 전망된다. 특히 러시아의 K 라면 수입액은 지난해 5200만달러를 기록해 전년 대비 58% 증가했다.

농심은 현지 라면 시장의 주류를 차지하는 중저가 제품(70~100루블, 약 1300~1900원)과 차별화된 프리미엄 시장(200루블 이상, 약 3800원 이상)을 공략해 성과를 창출한다는 계획이다.

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농심 관계자는 "러시아는 유럽과 아시아를 잇는 요충지이자 라면 소비량이 급증하는 매력적인 시장"이라며 "러시아 법인을 통해 러시아는 물론 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 독립국가연합(CIS)까지 농심의 영토를 확장해 2030년까지 법인 매출 3000만 달러를 달성하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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