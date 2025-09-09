사조그룹, 공시 첫해부터 '상생 낙제점'…하청업체 대금 절반만 현금 결제

유통 전체 현금성 결제 비율 96%

사조대림 26.8%·사조씨푸드 50.3%

37개사 중 11곳만 분쟁조정기구 설치

사조그룹이 하청업체에 지급한 하도급 대금의 현금성 결제 비율이 유통업계에서 낮은 것으로 나타났다. 현금 대신 어음 중심의 결제가 여전히 이어지면서 하청업체들이 자금난을 떠안는 구조가 굳어지고 있다는 지적이다.

업종 평균 끌어내린 사조…공시 첫해부터 '낙제점'

9일 아시아경제가 공정거래위원회 공시대상기업집단(자산 총액 5조원 이상) 37곳의 결제조건을 분석한 결과, 사조대림·사조산업·사조씨푸드 등 3개 회사의 현금결제 비율은 평균 47%, 현금성 결제 비율은 51%에 불과했다. 세부적으로 보면 사조대림·사조산업·사조씨푸드의 현금결제 비율은 각각 26.8%, 66.0%, 50.3%였다.

여기에 상생 결제·어음대체수단 등을 포함한 현금성 결제 비율도 사조대림 38.7%, 사조산업 66.0%, 사조씨푸드 50.3%에 머물렀다. 유통 전체 평균(현금결제 77.5%, 현금성 결제 96%)과 비교하면 격차가 뚜렷하다. 하청업체의 유동성을 지키기 위해 대부분 대기업이 '현금성 100%'에 가까운 결제 구조를 갖춘 것과는 대조적이다.

사조그룹은 올해 처음으로 공시대상기업집단에 편입돼 관련 자료를 공개했다. 사조산업과 사조씨푸드는 법정 지급기한(60일 이내)을 대체로 지켰지만, 사조대림은 일부 대금을 60일 넘겨 지급했다. 세 회사 모두 하청업체와의 갈등을 중재할 분쟁조정기구를 설치하지 않아 제도적 안전장치도 부족한 것으로 드러났다.

공정거래법상 공시대상기업집단 소속 회사로서 하도급 거래의 원사업자에 해당하는 기업은 '하도급거래 공정화에 관한 법률' 제13조의3에 따라 지급수단 및 지급 기간별 하도급대금 지급금액, 하도급대금 관련 분쟁조정기구에 대한 정보를 전자공시시스템에 반기별로 공시해야 한다. 상생결제나 어음대체결제수단은 도입 취지가 하청업체의 조기 현금화를 돕는 장치지만, 이를 적극적으로 활용하지 않으면 제도적 의미가 줄어들 수밖에 없다.

어음대체결제수단은 기업구매전용카드, 외상매출채권 담보대출, 구매론 등이다. 상생결제는 외상매출채권을 활용해 대금지급일에 현금지급을 보장하고, 지급일 이전에도 낮은 비용으로 조기 현금화할 수 있는 전자적 결제 수단이다. 현금결제비율에는 현금 및 수표, 상생결제 만기 10일 이하, 어음대체결제수단 만기 1일 이하 등이 포함된다.

식품업체 11곳의 평균 현금결제 비율은 77.7%였다. 농심·동원산업·롯데칠성·롯데웰푸드·KT&G는 100%를 기록했고, CJ제일제당도 90.9%로 높은 수준이었다. 반면 하이트진로(21.2%)와 사조대림(26.8%), 사조씨푸드(50.3%), 사조산업(66%) 등은 하위권에 머물렀다. 현금성 결제 비율 역시 사조 계열 3곳을 제외하면 나머지 8곳이 모두 100%였다. 결국 식품업계 현금성 비율 평균(87%)을 사조가 끌어내린 셈이다.

편의점 업계는 CU(BGF리테일), 세븐일레븐(코리아세븐), GS리테일이 모두 현금성 결제 100%를 기록했다. GS리테일은 현금 비중이 39.1%에 그쳤지만, 상생결제(44.3%)와 어음대체수단(16.6%)을 병행했다. 대형 유통사 가운데 롯데쇼핑·현대백화점·신세계·롯데하이마트는 현금결제 100%를 유지했으나, 쿠팡(63.7%)은 현금 비율이 낮았다.

식자재 업계에서 CJ프레시웨이는 현금결제 비율이 67.1%를 기록했으며, 아워홈은 5.4%, 삼성웰스토리는 0%에 그쳤다. 다만 세 회사 모두 상생결제·어음대체수단을 활용해 현금성 결제 비율은 100%를 기록했다.

호텔업체 4곳의 평균 현금결제 비율은 77%였으며, 조선호텔앤리조트가 20%로 가장 낮았다. 화장품 업계에서는 LG생활건강(97.3%), 아모레퍼시픽(95.7%)이 높은 수준을 보였으나 애경산업은 32.9%에 그쳤다. 외식업에서는 신세계푸드가 100%였지만 CJ푸드빌(16.0%), 롯데GRS(26.3%)는 낮았다. 패션업체 4곳은 모두 전액 현금 지급으로 대비됐다.

지급기간 절반은 10일 내…여전히 장기 결제 있어

지급 기간을 보면 전체 평균은 10일 이내 지급이 48%, 11~15일 13%, 16~30일 19%, 31~60일 18%였다. 법정 지급기한인 60일을 초과한 사례는 롯데칠성, 사조대림, 쿠팡, 아모레퍼시픽 등에서 확인됐다. 특히 쿠팡은 납품 대금의 90% 가까이 31일 이후에 지급했고, 0.2%(2억6000만원)는 60일을 넘겨 지급한 것으로 나타났다. 이처럼 절반 가까운 대금이 10일 내 지급되지만, 여전히 30일 이상 걸리는 비중도 18% 수준이어서 일부 하청업체는 자금 압박이 해소되지 않고 있다는 목소리도 나온다.

하청업체와의 갈등을 제도적으로 해결하기 위한 분쟁조정기구 설치율은 전체 37개사 중 11곳(29.7%)에 불과했다. 10곳 중 7곳은 갈등이 발생해도 공식적 해결 통로가 없는 셈이다. 업종별로는 패션·화장품 업계에서 설치가 활발했지만, 식품·유통·외식업에서는 대다수가 미설치 상태였다.





