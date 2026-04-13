"내국인에 방한 외국인 수요까지 ↑"

오리온 오리온 close 증권정보 271560 KOSPI 현재가 131,400 전일대비 1,000 등락률 -0.76% 거래량 7,422 전일가 132,400 2026.04.13 09:31 기준 관련기사 "가까스로 버텼다"…식품업계, 포장재·환율 변수 2분기 '먹구름' '5배 리셀價' 황치즈·버터떡 사전예약도 '품절대란' 초코파이·불닭 '킹달러'에 웃었다…K푸드社, 외화자산 급증 전 종목 시세 보기 이 '비쵸비' 생산 라인을 증설하고, 지난해 9월 한정판으로 선보였던 '비쵸비 딸기'를 상시 판매 제품으로 출시한다고 13일 밝혔다.

이 제품은 출시 당시 은은한 카카오 풍미 비스킷에 딸기 크림을 더해 큰 인기를 끌었던 제품으로, 카카오 함량을 기존 대비 1.4배 높여 초콜릿 맛을 강화하고 딸기 맛을 담아냈다.

오리온이 '비쵸비' 생산 라인을 증설하고, 지난해 9월 한정판으로 선보였던 '비쵸비 딸기'를 상시 판매 제품으로 출시한다고 13일 밝혔다. 오리온 제공. AD 원본보기 아이콘

오리온은 '비쵸비'에 대한 국내외 소비자 인기에 힘입어 늘어나는 수요에 대응하기 위해 익산 공장에 비쵸비 생산 라인을 추가 구축했다. 이번 증설로 생산 능력이 기존 대비 2배가량 확대된다.

2022년 처음 선보인 비쵸비는 메이플 시럽을 바른 통밀 비스킷 사이에 헤이즐넛 원물을 더한 통초콜릿을 넣은 제품이다. 누적 매출 550억원, 누적 판매량 3300만개를 기록했다. 최근에는 방한 외국인들을 위한 비쵸비 '코리아 에디션', '국립중앙박물관 에디션' 등이 수요가 급증하고 있다고 오리온은 밝혔다.

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오리온 관계자는 "비쵸비는 국내 소비자뿐만 아니라 외국인 관광객의 수요까지 더해지며 공급이 수요를 따라가기 어려울 정도로 성장하고 있다"며 "생산 능력이 확대된 만큼 새로운 맛과 다양한 콘셉트의 제품을 국내외 소비자들에게 선보여 나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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