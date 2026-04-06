전국 대형마트·편의점서 구매 가능

롯데칠성 롯데칠성 close 증권정보 005300 KOSPI 현재가 114,000 전일대비 500 등락률 +0.44% 거래량 5,545 전일가 113,500 2026.04.06 13:07 기준 관련기사 롯데온, 15일까지 '온쇼페'…최대 20% 할인쿠폰 롯데그룹 재무구조 개선 '구원투수'…롯데물산, 양평동 부동산 개발 나선다 [오늘의신상]유자·사과·오렌지향 가득 한 잔…가볍게 즐기는 '순하리' 전 종목 시세 보기 음료가 6일 '실론티 말차 라떼'를 선보였다.

롯데칠성음료가 6일 '실론티 말차 라떼'를 선보였다.(사진제공=롯데칠성음료) AD 원본보기 아이콘

실론티 말차 라떼는 청정 제주에서 재배한 말차를 사용해 은은한 차향을 살리고 우유를 더해 라떼 스타일로 완성된 제품이다. 이 제품은 340㎖ 용량으로 전국 대형마트, 편의점을 시작으로 판매 채널을 점차 확대할 예정이다.

AD

롯데칠성음료 관계자는 "말차에 대한 소비자의 관심이 높아지는 흐름을 반영해 제주산 말차와 우유를 더해 향긋하고 부드러운 말차 음료를 선보이게 됐다"며 "일상에서 지인, 가족들과 함께하는 자리에 '실론티 말차 라떼'가 좋은 선택이 되길 바란다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>