롯데월드·롯데GRS 등 계열사 특가

26일까지 프로모션

롯데쇼핑 롯데쇼핑 close 증권정보 023530 KOSPI 현재가 119,200 전일대비 11,800 등락률 +10.99% 거래량 121,559 전일가 107,400 2026.04.16 09:47 기준 관련기사 '일감몰아주기' 피하려다 롯데컬처웍스에 물린 현대家 3세 "롯데쇼핑, 백화점 호조가 실적 견인…목표가↑"[클릭 e종목] 롯데마트 제타, KT 멤버십 고객 대상 4000원 할인 프로모션 전 종목 시세 보기 의 e커머스 플랫폼 롯데온은 오는 26일까지 롯데 계열사 혜택을 망라한 '엘타운 슈퍼 위크'를 진행한다고 16일 밝혔다.

롯데온 로고. 롯데온 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사에서는 롯데월드, 롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 115,500 전일대비 1,500 등락률 +1.32% 거래량 4,200 전일가 114,000 2026.04.16 09:47 기준 관련기사 챗GPT에 "인기있는 과자 추천"…롯데웰푸드 전용앱 출시 "가까스로 버텼다"…식품업계, 포장재·환율 변수 2분기 '먹구름' 설탕 줄였더니 당알코올 폭탄 "설사 조심하세요" 전 종목 시세 보기 , 롯데GRS, 세븐일레븐 등 롯데 계열사가 참여해 온·오프라인 혜택을 통합 제공한다. 대표 상품으로 롯데 아쿠아리움 연간 회원권 '마린프렌즈권'을 오는 18일까지 최대 22% 할인 판매한다. 1년 자유 이용이 가능한 '마린 마스터'와 1년 자유 이용에 체험권이 포함된 '마린 닥터' 등 다양한 구성으로 선택 폭을 넓혔다.

롯데 계열사 상품과 롯데온 상품을 5만원 이상 구매하면 엘포인트(L.POINT)를 추가로 적립해주는 포인트백 행사도 진행한다. 홈리빙·그로서리·디지털가전·여행 상품 고객이 롯데GRS, 롯데월드, 롯데웰푸드, 롯데칠성 등 계열사 상품을 함께 구매할 수 있도록 준비했다.

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종가 어린이 한입김치, 종근당건강 락토핏, 오뚜기 프레스코 파스타소스 등을 구매한 주부 고객이 롯데월드 이용권 등을 구매할 경우 엘포인트를 추가로 받을 수 있다. 행사 기간 동안 사용할 수 있는 최대 20% 할인 쿠폰과 7% 결제 할인 혜택도 선보인다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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