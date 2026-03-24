롯데지주 제59기 정기 주주총회 개최

이사진 재선임·신규 선임 마무리…정관 개정안도 의결

"수익성 중심 경영·사업 재편으로 턴어라운드 추진"

롯데지주 롯데지주 close 증권정보 004990 KOSPI 현재가 30,400 전일대비 100 등락률 +0.33% 거래량 160,270 전일가 30,300 2026.03.24 13:48 기준 관련기사 [상속자들]한일롯데 '올인' 후계자…신유열 성적표는? 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 편의점산업협회 신임 회장에 김홍철 세븐일레븐 대표 전 종목 시세 보기 가 24일 서울 송파구 롯데월드타워 31층에서 제59기 정기 주주총회를 열고 주요 안건을 의결했다.

이날 주총에서는 재무제표 승인과 정관 일부 변경, 이사 및 감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 등 총 6개 안건이 상정됐으며, 모두 원안대로 통과됐다.

24일 서울 송파구 롯데월드타워 31층에서 열린 롯데지주 제 59기 정기 주주총회에서 이사회 의장 고정욱 롯데지주 대표이사 사장이 인사말을 하고 있다. 롯데지주 AD 원본보기 아이콘

이번 의결에 따라 신동빈 회장과 고정욱·노준형 롯데지주 대표이사는 사내이사로 재선임됐고, 이경춘·김해경 이사는 사외이사로 다시 선임됐다. 조병규 이사는 신규 사외이사로 이사회에 합류했다.

또한 집중투표제와 전자 주주총회 도입을 위한 정관 변경이 이뤄졌으며, 자기주식 처분 및 보유 기준을 명확히 하는 조항도 새롭게 마련됐다.

의장을 맡은 고정욱 대표이사는 향후 경영 방향과 관련해 수익성 중심의 체질 개선과 지속 성장을 강조했다. 이를 위해 본원적 경쟁력 강화, 사업 및 자산 구조 재편, 미래 성장 투자 확대, 글로벌 사업 확장 등을 올해 핵심 과제로 제시했다.

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고정욱 롯데지주 대표는 "기업가치 제고와 지속 가능한 성장을 위해 수익성 중심 경영 기조를 유지할 것"이라며 "실질적인 턴어라운드 성과를 통해 주주 기대에 부응하겠다"고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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