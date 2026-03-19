이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은?
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이 회장, 전년比 8.4% 감소
신 회장, 비상장사 추가 수령 예정
정용진 회장, 이마트 보수 62% 증가
이재현 CJ CJ close 증권정보 001040 KOSPI 현재가 197,000 전일대비 3,000 등락률 -1.50% 거래량 162,506 전일가 200,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 CJ올리브영, 상반기 신입 공채 실시…23개 직무 두 자릿수 채용 [클릭 e종목]"CJ, 올리브영 IPO 리스크 소멸 판단…목표가↑" 이재현 회장, 작년 보수 177억…전년比 8.4% 감소 그룹 회장과 신동빈 롯데그룹 회장이 지난해 100억원대 보수를 받아 유통 대기업 오너 중 상위권을 형성했다. 현재까지 공개된 보수액을 기준으로는 이 회장이 신 회장을 앞섰으나 아직 사업 결과를 발표하지 않은 그룹사가 남아 있어 순위가 바뀔 수 있다.
19일 금융감독원 전자공시시스템에 각 사가 공시한 사업보고서에 따르면 이 회장은 지주사인 CJ에서 138억2500만원, CJ제일제당 CJ제일제당 close 증권정보 097950 KOSPI 현재가 200,000 전일대비 3,500 등락률 -1.72% 거래량 27,937 전일가 203,500 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"CJ, 올리브영 IPO 리스크 소멸 판단…목표가↑" 이재현 회장, 작년 보수 177억…전년比 8.4% 감소 [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' 에서 39억1800만원 등 지난해 보수로 총 177억4300만원을 받았다. 이는 전년 193억7000만원보다 8.4% 감소한 금액이다. CJ에서 받은 급여와 상여는 각각 45억원과 93억2500만원으로 책정됐다.
실적이 부진한 CJ ENM CJ ENM close 증권정보 035760 KOSDAQ 현재가 61,600 전일대비 2,400 등락률 -3.75% 거래량 58,531 전일가 64,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"CJ, 올리브영 IPO 리스크 소멸 판단…목표가↑" 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 CJ ENM 'AI 콘텐츠 얼라이언스' 출범…산학 협력 생태계 조성 에서는 2024년 상반기부터 보수를 받지 않고 있다. CJ 측은 이 회장에 대한 상여와 관련해 "단기 경영 목표 달성을 위해 리더십을 발휘하고, 회사 핵심역량을 구축한 점을 고려해 단기 인센티브 43억3200만원을 지급했고, 회사의 사업 경쟁력 확보 등을 고려해 장기 인센티브 49억9300만원을 지급했다"고 설명했다.
2위는 신동빈 회장으로 롯데지주 롯데지주 close 증권정보 004990 KOSPI 현재가 30,700 전일대비 800 등락률 -2.54% 거래량 158,692 전일가 31,500 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 편의점산업협회 신임 회장에 김홍철 세븐일레븐 대표 롯데지주, 1663억원 규모 자사주 소각 결정 오일근 롯데건설 대표, '추락 방지' 직접 실습…현장 안전 고삐 를 비롯한 상장사 5곳에서 지난해 보수로 총 149억9300만원을 챙겼다. 전년도 178억4300억원과 비교해 15.9% 감소한 것이다. 세부적으로 롯데지주에서 급여 32억원과 상여 10억원, 기타소득 1000만원 등 총 42억1000만원을 받았는데 전년보다 29.5% 줄었다.
계열사 중에서는 롯데쇼핑 롯데쇼핑 close 증권정보 023530 KOSPI 현재가 107,500 전일대비 2,100 등락률 +1.99% 거래량 103,857 전일가 105,400 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 "BTS 콘서트에 외국 관광객 특수 기대…유통업 '비중확대' 유지" [클릭 e종목]"롯데쇼핑, 내수 경기 호조로 수혜…목표주가↑" 롯데홈쇼핑, 주총서 사외이사 확대…이사회 '롯데 6·태광 3' 재편 에서 전년 대비 86.4% 증가한 36억 6100만원을 받았으나 롯데케미칼 롯데케미칼 close 증권정보 011170 KOSPI 현재가 82,400 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 309,720 전일가 82,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 [특징주]롯데케미칼, 호르무즈 봉쇄에 따른 제품 가격 상승 기대감에 강세 에틸렌마저 줄줄이 감산…핵심원료 나프타 재고 2주뿐 [특징주]롯데케미칼, 공급 불가항력 가능성 고지에 3%↓ 22억7500만원(-40.1%), 롯데칠성 롯데칠성 close 증권정보 005300 KOSPI 현재가 117,100 전일대비 4,200 등락률 -3.46% 거래량 42,927 전일가 121,300 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 이재현 CJ회장 410억… '주주환원 시대' 유통기업 오너들 함박웃음 밀가루·설탕 가격은 내렸는데…빵·라면은 요지부동, 왜? [주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 음료 22억5000만원(-35.6%), 롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 111,200 전일대비 3,700 등락률 -3.22% 거래량 14,961 전일가 114,900 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 엄마손파이·포켓몬빵 값 내린다… 과자·아이스크림 일부 가격 인하 [오늘의신상]말차와 파스퇴르의 만남…롯데웰푸드 '제주말차라떼' 출시 [오늘의신상]커피랑 '찰떡궁합'…롯데웰푸드, 롯샌 파스퇴르 순우유맛 출시 25억9700만원(-0.3%) 등 다른 계열사에서는 보수가 감소했다. 롯데지주와 롯데케미칼에서 등에서 비상 경영에 따라 임원들이 급여를 자진해서 반납하고 상여를 축소한 데 다른 것으로 풀이된다. 다만 아직 사업보고서를 공시하지 않은 비상장사인 호텔롯데와 롯데물산에서 받는 보수를 포함하면 총액에서 이 회장을 넘어설 수도 있다. 신 회장이 2024년 이들 두 곳에서 받은 보수는 38억1900만원이었다.
정용진 신세계그룹 회장은 지난해 이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 94,400 전일대비 1,900 등락률 -1.97% 거래량 94,132 전일가 96,300 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 스팀다리미가 4980원…이마트, '5K PRICE' 상품 353종 확대 정용진 회장, 작년 보수 58억5000만원…전년比 62%↑ 아이돌이 보낸 화이트데이 선물인데…이마트 직원 '꿀꺽' 에서 보수로 58억5000만원을 받았다. 이는 전년 보수액인 36억900만원과 비교해 62.1%(22억4100만원) 증가한 것이다. 급여가 24억4500만원, 상여가 34억500만원이다. 이마트 측은 정 회장에 대한 상여 지급과 관련해 "어려운 대내외 경영환경 속에서도 전년 대비 뚜렷한 실적개선과 사업혁신, 중장기 성장동력 발굴 등 경영성과를 달성한 점을 고려했다"고 설명했다.
정 회장의 어머니인 이명희 신세계그룹 총괄회장과 아버지 정재은 명예회장은 이마트에서 각각 18억4000만원의 보수를 수령했고, 신세계에서는 각각 11억9100만원을 받았다. 정유경 신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 335,500 전일대비 10,000 등락률 -2.89% 거래량 55,534 전일가 345,500 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 스타필드 빌리지 운정, 개장 100일 만에 210만 방문 "BTS 콘서트에 외국 관광객 특수 기대…유통업 '비중확대' 유지" 정용진 회장, 작년 보수 58억5000만원…전년比 62%↑ 회장은 지난해 43억3000만원을 수령했다. 이는 전년 35억9600만원보다 20.4% 증가한 것이다.
정지선 현대백화점 현대백화점 close 증권정보 069960 KOSPI 현재가 86,000 전일대비 2,700 등락률 -3.04% 거래량 68,406 전일가 88,700 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 "BTS 콘서트에 외국 관광객 특수 기대…유통업 '비중확대' 유지" 정지선 회장, 작년 현대百 보수 51.5억원…전년比 2%↑ 현대百, 선물 큐레이션 편집숍 '더현대 기프트' 론칭 그룹 회장은 지난해 현대백화점에서 보수 51억5000만원을 받았다. 급여가 37억7600만원, 상여 13억7300만원, 기타근로소득 100만원으로 책정됐다. 총액은 2024년 수령액인 50억4400만원보다 2.1%(1억600만원) 증가했다. 정 회장의 동생인 정교선 부회장은 현대백화점에서 12억8200만원을 받았다. 정 부회장은 현대홈쇼핑 현대홈쇼핑 close 증권정보 057050 KOSPI 현재가 83,000 전일대비 1,100 등락률 -1.31% 거래량 21,250 전일가 84,100 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 현대홈쇼핑, 설 명절 맞이 '설레는 설' 할인 행사 진행…최대 40% 할인 [클릭 e종목]"현대홈쇼핑, 이익 증가구간 진입...배당 확대될 것" 현대홈쇼핑, 온라인판 초저가 아울렛 'D숍' 신설…최초가 대비 평균 70%↓ 에서도 23억7900만원을 수령했다. 이들 형제는 사업보고서를 공시할 예정인 현대지에프홀딩스 현대지에프홀딩스 close 증권정보 005440 KOSPI 현재가 14,960 전일대비 460 등락률 -2.98% 거래량 256,501 전일가 15,420 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]“현대지에프홀딩스, 지배구조 완성…기업가치 높아질 것” 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 이재현 CJ회장 410억… '주주환원 시대' 유통기업 오너들 함박웃음 에서도 보수를 받기 때문에 수령액은 더 늘어날 전망이다.
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식품업계에서는 담철곤 오리온 오리온 close 증권정보 271560 KOSPI 현재가 130,600 전일대비 3,400 등락률 -2.54% 거래량 104,665 전일가 134,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 [특징주]오리온, 해외 매출 호조에 강세 [클릭 e종목]"외국서 불티나게 팔린다…오리온 호실적 전망" [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' 그룹 회장과 이화경 부회장 부부가 지난해 오리온과 오리온홀딩스 오리온홀딩스 close 증권정보 001800 KOSPI 현재가 24,750 전일대비 50 등락률 -0.20% 거래량 135,345 전일가 24,800 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 오리온홀딩스, 자사주 249만주 연내 소각… 615억원 규모 [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' [클릭 e종목]"오리온홀딩스, 바이오 투자 성과 점검" 로부터 총 70억4400만원의 보수를 받았다. 김호연 빙그레 빙그레 close 증권정보 005180 KOSPI 현재가 74,800 전일대비 1,000 등락률 -1.32% 거래량 28,515 전일가 75,800 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 엄마손파이·포켓몬빵 값 내린다… 과자·아이스크림 일부 가격 인하 [오늘의신상]당류·칼로리 부담 없앤 '빙그레 제로 아이스티' 2종 출시 [Why&Next]영업이익률 20% '대박'…전 세계 홀린 '사대 K기업' 회장은 지난해 보수로 36억7100만원을 수령했다. 급여가 29억1400만원, 상여 7억5300만원, 기타 근로소득이 400만원이다. 이는 전년 대비 3억4700만 원(10.4%) 증가한 것이다. 김 회장의 장남인 김동환 사장은 6억500만원의 보수를 챙겼다. 이 밖에 신동원 농심 농심 close 증권정보 004370 KOSPI 현재가 371,000 전일대비 7,500 등락률 -1.98% 거래량 19,435 전일가 378,500 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 엄마손파이·포켓몬빵 값 내린다… 과자·아이스크림 일부 가격 인하 [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' 라면·식용유·과자 줄줄이 가격 인하…"내달부터 적용"(종합) 회장은 지난해 18억600만원을 받아 전년 대비 4.2% 증가했고, 함영준 오뚜기 오뚜기 close 증권정보 007310 KOSPI 현재가 368,500 전일대비 5,000 등락률 -1.34% 거래량 5,408 전일가 373,500 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 라면·식용유·과자 줄줄이 가격 인하…"내달부터 적용"(종합) 라면·식용유 가격 내린다…오뚜기, 평균 6% 인하 [오늘의신상]"부산 노포 밀면, 집에서 간편하게"… 오뚜기, 진밀면 출시 회장은 6.6% 늘어난 14억5000만원을 수령했다.
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