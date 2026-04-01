롯데그룹 재무구조 개선 '구원투수'…롯데물산, 양평동 부동산 개발 나선다

롯데칠성 양평동 토지 건물 2800억 매입

부동산 개발 사업 추진 목적

한강변 아파트 건축 예상

그룹사 재무구조 개선 지원사격

롯데의 부동산 개발 계열사 롯데물산이 그룹의 자금줄 역할을 수행하며 '구원투수'로 나섰다.

1일 관련 업계에 따르면 롯데물산은 그룹의 주류·음료 계열사인 롯데칠성 롯데칠성 close 증권정보 005300 KOSPI 현재가 115,000 전일대비 1,000 등락률 +0.88% 거래량 5,141 전일가 114,000 2026.04.01 10:55 기준 관련기사 [오늘의신상]유자·사과·오렌지향 가득 한 잔…가볍게 즐기는 '순하리' 비싼 물맛? 저렴해도 괜찮아…매출 꺾인 생수 1위 흔들리는 생수 시장…'전통 강자' 삼다수, 10년여만에 첫 매출 감소 전 종목 시세 보기 음료가 보유한 서울 영등포구 양평동5가 일대 토지와 건물을 2805억원에 매입했다고 전날 공시했다. 거래 목적은 부동산 개발 사업 추진이다. 이 부지는 2만1217㎡(약 6400평) 규모의 2종 일반주거지역으로 용적률 200%, 건폐율 60% 이하의 공동주택 개발이 가능하다. 특히 선유도를 바라보고 있어 시장 수요자들이 선호하는 한강변 아파트 개발이 가능할 것으로 기대된다.

장재훈 롯데물산 대표는 "안정적인 수익 구조를 기반으로 고부가가치 부동산 발굴과 투자를 확대해 나갈 것"이라며 "매입 부지에 대한 최적 개발안을 검토 중이며, 지역사회와 인허가 당국 등 이해관계자와 상생할 수 있도록 추진하겠다"고 말했다.

롯데물산은 유동성 관리에 공들이는 그룹사를 지원하기 위해 잠실 롯데월드타워·몰 완공 이후 약 10년 만에 부동산 개발에 다시 나선 것으로 보인다. 알짜로 평가받는 해당 부지를 외부에 매각하기보다 자체 개발을 통해 분양이나 임대사업을 추진할 경우 장기적인 수익 확보가 가능하고, 그룹 전체의 재무구조를 개선하는 데 기여할 수 있어서다. 롯데칠성 측도 "재무 건전성 제고와 미래 성장 재원 확보를 위해 매각을 결정했다"며 "유동성 확보와 경영 효율화를 통해 본업 경쟁력을 강화할 계획"이라고 설명했다.

롯데물산이 그룹의 버팀목 역할에 나선 것은 처음이 아니다. 정치권의 자기주식 소각 의무화 추진 움직임과 맞물려 30%가 물량을 처리하는 문제로 고심하던 롯데지주의 자사주 5%를 지난해 6월 1450억원에 매입해 숨통을 틔웠다. 2024년 11월에는 롯데케미칼이 업황 악화로 투자자들에게 기한이익 유지 조건으로 약속했던 상각전영업이익(EBITDA) 대비 이자비용 배수 5배 이상을 지키지 못해 기한이익상실(EOD) 위기에 처하자 약 6조원 이상의 가치를 지닌 롯데월드타워를 은행권에 담보로 제공하기도 했다.

2021년 롯데쇼핑과 호텔롯데가 보유한 지분을 매입해 단독으로 소유한 롯데월드타워 포함 유형자산이 롯데물산의 캐시카우 역할을 하고 있다. 지난해 롯데물산 매출 4864억원 중 77%에 달하는 3743억원이 임대 수익에서 나왔다. 부채비율도 80% 수준으로 140%가 넘는 롯데지주 롯데지주 close 증권정보 004990 KOSPI 현재가 28,100 전일대비 800 등락률 +2.93% 거래량 94,645 전일가 27,300 2026.04.01 10:55 기준 관련기사 신동빈 롯데 회장, 사내이사 재선임…“수익성 중심 체질 개선”(종합) 신동빈 롯데 회장, 사내이사 재선임…롯데지주 "수익성 중심 경영" [상속자들]한일롯데 '올인' 후계자…신유열 성적표는? 전 종목 시세 보기 에 비해 상대적으로 양호해 재무 여건이 좋지 않은 그룹사의 유동성 확보를 위한 추가 지원에 나설 수 있다는 전망도 나온다.

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당장 시장가치 4조원 이상으로 평가받는 롯데칠성음료 서초 부지나 롯데쇼핑 롯데쇼핑 close 증권정보 023530 KOSPI 현재가 106,400 전일대비 1,800 등락률 -1.66% 거래량 33,322 전일가 108,200 2026.04.01 10:55 기준 관련기사 [클릭 e종목]"롯데쇼핑, 1Q 영업익 기대치 상회...목표주가 상향" [Why&Next]애경산업 품은 태광…'사돈' 롯데와 홈쇼핑 전쟁 롯데쇼핑, 수장 교체 후 첫 정기 주총…사업부 대표·CFO 전면 배치 전 종목 시세 보기 이 보유한 상암 롯데몰, 롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 112,200 전일대비 1,100 등락률 +0.99% 거래량 6,100 전일가 111,100 2026.04.01 10:55 기준 관련기사 롯데웰푸드, ‘프리미엄 몽쉘 말차&딸기’ 정규 제품 출시 "데우지 않아도 갓지은 밥맛"…세븐일레븐 '밥알혁명' "포켓몬빵부터 라면까지 싹 내린대"…다음달 1일부터 바뀌는 가격표 전 종목 시세 보기 영등포 공장과 양평동 본사 부지 등도 개발 예정인 알짜로 꼽힌다. 다만 롯데 관계자는 "계열사의 추가 부동산 개발과 관련해서는 구체적으로 확정된 바 없다"고 선을 그었다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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