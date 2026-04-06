요리·세척에 모두 활용 가능

대상 대상 close 증권정보 001680 KOSPI 현재가 19,620 전일대비 30 등락률 -0.15% 거래량 41,613 전일가 19,650 2026.04.06 12:34 기준 관련기사 [Why&Next]담합 식품사 작년 '적자행진'…1兆 과징금 '선반영' 반려견 간식 득템 기회…대상펫라이프, 최대 68% 할인 청정원, 라이프 푸드 브랜드 30주년 캠페인 전 종목 시세 보기 청정원이 두 번 발효해 은은하고 깔끔한 신제품 '화이트식초'를 출시한다고 6일 밝혔다.

대상 청정원이 두 번 발효해 은은하고 깔끔한 신제품 '화이트식초'를 출시한다고 6일 밝혔다.(사진제공=대상) AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 사과, 현미 등 원료의 풍미가 강조된 기존 식초 제품과 달리 특유의 색과 향이 거의 없어 재료 본연의 맛을 돋보이게 하는 제품이다. 두 번의 발효 과정을 거쳐 은은하면서도 깔끔한 맛이 특징이며, 구연산을 더해 상큼한 풍미까지 강조했다.

가정에서 흔히 사용하는 양조식초와 유사한 6% 산도로 설계해 다양한 용도에 부담 없이 사용할 수 있다. 샐러드드레싱이나 피클 등 각종 절임 요리, 육류와 해산물의 잡내 제거 등 식초가 필요한 요리에 폭넓게 활용 가능하다. 또 과일, 채소 등 식재료 세척이나 세탁 등에도 사용할 수 있다.

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이 제품은 900㎖와 1.8L 두 가지 용량으로 선보이며, 대상의 공식 온라인몰 '정원e샵'과 각종 온·오프라인 채널에서 구매 가능하다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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