23일 대한상의 초청 간담회장서 발언

"청와대 승인 후 금융위 발표할 듯"

ELS 제재 "금융위 의결, 조만간 나올 것"

이찬진 금융감독원장은 이르면 다음 달 초 금융권 초미의 관심사인 '금융회사 지배구조 선진화 방안'이 발표될 것이라고 밝혔다. 홍콩 H지수(항셍중국기업지수·HSCEI) 주가연계증권(ELS) 불완전판매 사태 관련 금융기관 과징금 부과도 금융위원회가 빠르면 다음 달 초 발표할 것으로 보인다고 발언했다.

23일 오전 서울 중구 상의회관에서 열린 '금융감독원장 초청 간담회 겸 대한상의 금융산업위원회 제45차 전체회의'에서 이찬진 금감원장이 '금융환경 변화와 금융감독 방향'이란 주제로 강연을 하고 있다. 대한상의 AD 원본보기 아이콘

이 원장은 23일 오전 서울 중구 상의회관에서 대한상공회의소가 주최한 '금감원장 초청 간담회 겸 대한상의 금융산업위원회 제45차 전체회의' 직후 기자들과 만나 이같이 말했다.

이 원장은 '우리금융그룹 주주총회가 이날 열린다'는 질문에 "그걸 제가 지금 말씀드릴 군번은 아니다"라며 즉답을 피했다. 지배구조 선진화 태스크포스(TF)에서 논의 중인 방안의 발표 시점을 묻자 "입법 과제를 TF에서 정리하고 청와대가 최종 픽스(결정)하면 금융위원회가 발표할 것"이라며 "(금융위 발표는) 다음 달 즘, 오래 안 갈 것이다"고 답했다. 그는 "이달은 물리적으로 불가능하다"고 덧붙였다.

진옥동 대한상의 금융산업위원회 위원장(신한금융그룹 회장)은 지배구조 방안과 관련해 "내용을 확인한 뒤 구체적인 입장을 밝힐 수 있을 것"이라며 말을 아꼈다.

이 원장은 금융위의 홍콩 ELS 불완전판매 관련 과징금 부과 의결도 조만간 이뤄질 것으로 내다봤다. 그는 "ELS 건은 금융위 정례회의에서 논의를 진행하고 있다"며 "조만간 마무리될 수 있을 것 같다"고 했다. 금융권 일각에선 지난 18일 금융위 정례회의에서 의결될 가능성을 점쳤으나, 추가 논의 등을 이유로 다음 달로 미뤄진 상태다.

23일 오전 서울 중구 상의회관에서 열린 '금융감독원장 초청 간담회 겸 대한상의 금융산업위원회 제45차 전체회의'에서 진옥동 대한상의 금융산업위원회 위원장(신한금융그룹 회장)이 인사말을 하고 있다. 대한상의 원본보기 아이콘

이날 간담회에서 '금융환경 변화와 금융감독 방향'을 주제로 강연한 이 원장은 인공지능(AI) 등 신기술 활용을 통한 금융소비자 보호의 중요성을 재차 강조했다. 이석현 현대해상 대표이사 사장은 "이 원장이 큰 담론 차원에서 소비자 보호와 신기술 활용의 연계성을 비중 있게 언급했다"고 분위기를 전했다.

이날 대한상의 금융산업위원회엔 금융권과 비금융권 최고재무책임자(CFO)를 비롯한 기업인 40여명이 참석했다. 진 회장을 비롯해 편정범 교보생명 특별경영고문, 이석현 현대해상 현대해상 close 증권정보 001450 KOSPI 현재가 30,100 전일대비 1,200 등락률 -3.83% 거래량 126,710 전일가 31,300 2026.03.23 09:46 기준 관련기사 현대해상, BTS 공연에 '신뢰와 안전' 메시지…"너의 곁에 나를 믿어" [클릭 e종목]"현대해상, 목표가↑…올해 실적 기대" 예별손보 매각 예비입찰 3개사 참여…1월말 예비인수자 선정 전 종목 시세 보기 대표이사 사장, 이완삼 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 216,000 전일대비 15,500 등락률 -6.70% 거래량 114,951 전일가 231,500 2026.03.23 09:46 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 삼성생명·화재, 삼성전자 지분 1.5조원어치 매각 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전 종목 시세 보기 부사장(대참), 정신동 KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 146,800 전일대비 8,400 등락률 -5.41% 거래량 295,505 전일가 155,200 2026.03.23 09:46 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 KB국민은행, 소비자보호위 신설…내부통제 체계구축·성과보상체계 손질 금감원, 제2의 홍콩 ELS 막는다…"법대로면 4조 과징금, 재발 땐 감경 없다" 전 종목 시세 보기 그룹 경영연구소장(전무), 송용훈 KB국민은행 부행장, 정희수 하나금융그룹 금융연구소장(이상 금융권), 김동욱 현대자동차그룹 부사장, 신용인 (주) 한화 한화 close 증권정보 000880 KOSPI 현재가 108,800 전일대비 11,900 등락률 -9.86% 거래량 130,835 전일가 120,700 2026.03.23 09:46 기준 관련기사 한화, 5608억원 규모 자사주 소각 결정 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' 한화, 지난해 매출 74조… 영업이익 72% 증가 전 종목 시세 보기 부사장, 최누리 GS GS close 증권정보 078930 KOSPI 현재가 67,300 전일대비 1,700 등락률 -2.46% 거래량 58,522 전일가 69,000 2026.03.23 09:46 기준 관련기사 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 "한 달도 못 버텨" 속 타는 정유·석화업계 정부 비축유에 희망 GS25, 세계 수준 프리미엄 논알코올 맥주 '어프리데이' 단독 론칭 전 종목 시세 보기 부사장, 여명희 LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 15,210 전일대비 610 등락률 -3.86% 거래량 238,809 전일가 15,820 2026.03.23 09:46 기준 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 LG유플러스, IMSI에 실제 전화번호 반영…"유심 교체 추진" "버스 시간 오차 없이 안내"…LG유플, 구독형 AI 라이브버스 출시 예정 전 종목 시세 보기 부사장, 김세훈 동원산업 동원산업 close 증권정보 006040 KOSPI 현재가 39,350 전일대비 1,450 등락률 -3.55% 거래량 17,374 전일가 40,800 2026.03.23 09:46 기준 관련기사 BTS 진 효과?…동원산업 작년 영업익 2.9% 증가 동원산업, 작년 영업이익 5156억…전년보다 2.9% 증가 '킹달러'에 킹받네…식품업계, 수익성 '경고등' 전 종목 시세 보기 지주부문 대표이사 등이다.

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진 회장은 인사말을 통해 "최근 중동 정세 불안 등 대외 리스크 속에서 금융사들이 중소기업의 어려움을 얼마나 공유할 수 있는가가 시장의 회복력을 결정할 것"이라며 "급격한 머니무브 사태에 대해 시장 참여자들이 공감대와 직업윤리를 가지고 참여하는 것이 중요하다"고 밝혔다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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