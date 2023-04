WP 인터뷰 기자가 밝힌 오역 논란의 진실…'주어는 日아닌 尹대통령'

WP기자 오역 논란에 녹취내용 일부 공개

'무릎 꿇어라' 日 받아들일 수 없다는 해명 틀려

尹대통령 "저는 받아들일 수 없다"고 밝혀

윤석열 대통령의 전날 외신 인터뷰 논란에 대해 여당이 '오역'이라고 지적하자, 워싱턴포스트(WP)기자가 대통령 인터뷰 중 한국어 녹취내용을 공개하며 반박했다. 반박 내용에 따르면 '100년전 일로 (일본이) 무릎 꿇어야 한다는 데 동의할 수 없다'는 발언의 주어는 여당의 해명과 달리 일본이 아닌 윤 대통령이었다.

25일 WP의 한국 지국장인 미국인 기자인 미셸 예희 리는 사회관계망서비스(SNS)를 통해" 번역 오류라는 질문이 있어 녹음 내용을 다시 확인했다"며 "이것이 빠짐없이 (윤 대통령이) 했던 말"이라며 녹취내용을 공개했다.

리 지국장이 공개한 녹취내용에 따르면 윤 대통령은 "정말 100년 전의 일들을 가지고 지금 유럽에서는 전쟁을 몇 번씩 겪고 그 참혹한 전쟁을 겪어도 미래를 위해서 전쟁 당사국들이 협력하고 있는데 100년 전에 일을 가지고 무조건 안 된다 무조건 무릎 꿇어라 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다"라고 말했다.

이를 전한 WP의 보도 내용은 다음과 같다.

"Europe has experienced several wars for the past 100 years and despite that, warring countries have found ways to cooperate for the future," he said. "I can't accept the notion that because of what happened 100 years ago, something is absolutely impossible [to do] and that they [Japanese] must kneel [for forgiveness] because of our history 100 years ago."

리 지국장의 녹취내용 공개는 WP의 영어 번역 내용에 문제가 없다는 점을 확인한 것이다.

국내에서 오역 논란이 있었던 부분은 "무조건 무릎 꿇어라 하는 이거는 저는 받아들일 수 없다"는 부분이었다. 전날 유상범 국민의힘 수석대변인은 해당 발언 논란 당시 논평을 통해 "대통령실이 공개한 한국어 인터뷰를 보면 윤석열 대통령은 유럽의 미래지향적 협력을 강조하며, 주어를 생략한 채 해당 문장을 사용했다"면서 "해당 문장은 “무조건 안 된다, 무조건 무릎 꿇어라라고 하는 것은 (일본이) 받아들일 수 없다”로 해석해야 한다"고 밝혔다.

녹취내용에 따르면, 유 대변인의 해명이 틀린 셈이다. WP 기자가 공개한 내용에 따르면 받아들일 수 없다고 한 발언에는 주어는 있었고, 그 주어는 일본이 아닌 윤 대통령이었다.

야당은 전날에 이어 윤 대통령의 발언을 강도 높게 비판하고 있다. 이날 박홍근 민주당 원내대표는 원내대책회의에서 "대통령이 아닌 일본 총리의 말인 줄 착각하고도 남을 만큼, 매우 무책임하고 몰역사적인 인식을 드러냈다"고 비판했다.

박성준 민주당 대변인은 이번 오역 논란과 관련해 "이게 무슨 국제 망신이냐"며 "방미 일정을 시작하기도 전에 사고나 치고 거짓말로 응수하다가 이제는 그 거짓말도 들통나 버렸다"고 꼬집었다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



