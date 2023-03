‘SOL 미국배당다우존스’ 주식형 월배당 ETF 최초 순자산 1000억 돌파

한국판 SCHD ‘SOL 미국배당다우존스’의 순자산이 1000억원을 돌파했다. 상장 이후 약 4개월만에 달성한 성과로 주식형 월배당 ETF로는 최초이다.

지난해 11월 80억원으로 상장한 SOL 미국배당다우존스의 순자산은 4개월 만에 1250%증가한 셈이다.

신한자산운용 김정현 ETF사업본부장은 “연초 이후 S&P 500 대비 비중이 높은 금융, 필수소비재 등의 부진으로 수익률이 상대적으로 좋지 않은 흐름이었음에도 불구하고 개인투자자의 매수세는 폭발적으로 증가했다”며 “장기 적립식 투자 관점에서 투자자는 단기적인 하락 흐름을 매수의 기회로 여기고 있다는 의미로 해석된다”고 말했다.

실제로 연초 이후 순자산이 약 800억원이 증가한 SOL 미국배당다우존스는 개인투자자 순매수액이 최근 일주일간 140억원에 달하며 연금계좌를 포함하면 200억원 이상 유입되어 국내 ETF 시장 1위를 기록했다.

김 본부장은 “올해 1분기 SCHD(Schwab U.S Dividend Equity ETF)의 주당 분배금은 0.6 달러로 전년 동기 대비 15.2% 증가해 배당성장 전략의 장점을 또 한번 증명했고 이 같은 레코드는 SOL 미국배당다우존스에도 적용이 될 것이다”며 “최근 정기변경(리밸런싱)을 통해 시장 상황에 대한 반영도 완료했다”라고 설명했다.

최근 기초지수인 Dow Jones US Dividend 100 Index는 연 1회 실시하는 정기변경을 통해 대대적인 종목 편출입을 진행한 바 있다. 이번 변경을 통해 에브비(Abbvie), 유나이티드파슬서비스(UPS) 등 25개 종목이 편입되고, 아이비엠(IBM), 푸르덴셜(Prudential Financial) 등 24개 종목이 편출 됐다. 특히 금융과 IT 섹터의 비중이 각각 18.5%, 17.9% 에서 14.4%, 12.5%로 대폭 축소됐고, 헬스케어(11.1%→16.5%), 에너지(5.2%→8.9%) 비중이 증가했다는 것이 가장 큰 특징이다.

김 본부장은 “이번 리밸런싱을 통해 최근 변동성이 높아진 금융주에 대한 리스크를 낮추며 3% 중후반의 배당수익률을 예상할 수 있게 됐다”며 “매월 발생되는 현금 흐름이 예상 가능한 범위에 있다는 것이 SOL 미국배당다우존스 투자의 최대 장점이 될 것”이라고 덧붙였다.

한편 SOL ETF는 최근 높아진 환변동성으로 인해 환율에 따른 성과 영향을 최소화 하고자 하는 투자자를 위한 환헤지형 SOL 미국배당 다우존스(H)를 유가증권시장에 신규 상장했고 개인투자자 중심의 안정된 매수세를 보이며 순항 중이다.





