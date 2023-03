오가노이드사이언스, 오가노이드 글로벌 심포지엄 개최

오가노이드 전문 기업 오가노이드사이언스는 오는 29일 경기 성남시 판교 차바이오콤플렉스 국제회의실에서 ‘과학의 새로운 시대, 오가노이드 (The New Era of Science, ORGANOID)’ 글로벌 심포지엄을 개최한다고 13일 밝혔다.

오가노이드사이언스가 주최·주관하고 차그룹 오가노이드센터, 산업통상자원부 3D 생체조직칩사업단이 주관하는 이번 심포지엄은 2018년부터 시작돼 올해 6회째를 맞는 오가노이드의 최신 동향을 다루는 심포지엄이다. 최근 미국 식품의약국(FDA)이 동물실험 의무화 조항을 삭제하면서 동물시험법 대체재 중 가장 인체 모사도가 뛰어난 오가노이드에 대한 관심이 커지고 있는 만큼 올해는 오가노이드 연구 사례 소개가 아닌 제약·바이오 산업을 위한 활용도 및 방법론에 대한 토론의 장으로 만든다는 설명이다.

분야별로 국내·외 전문가 19인이 강연을 펼친다. 프로그램은 ‘오가노이드를 이용한 질병 모델링 및 신약 개발’, ‘공간 생물학을 이용한 오가노이드 연구’, ‘오가노이드 재생 치료제’, ‘오가노이드 기반 정밀 의료 및 종양 생물학’ 등 총 4개의 세션으로 나뉘어 진행된다. 참가 방법은 공식 웹사이트나 QR코드를 통해 사전등록 신청을 완료하면 된다.

유종만 오가노이드사이언스 대표는 “매년 심포지엄을 개최하며 연구·개발(R&D)에만 머무르지 않고 오가노이드 분야를 접목한 상용화 사례, 오가노이드 연구개발사들과의 협력, 유관 분야와의 융합 등 다양한 측면으로의 확장을 도모해왔다”며 “우리의 오가노이드 기술력이 글로벌에서도 부족함이 없음을 증명하는 행사가 될 것"이라고 말했다.





이춘희 기자 spring@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>