광주 동구, 충장축제 등 ‘구정베스트 7’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 동구는 제19회 추억의 광주충장 월드페스티벌 등 올해 구정을 빛낸 우수시책 7개를 선정했다고 9일 밝혔다.

동구는 구정 업무성과에 따라 합리적 보상을 시행하는 조직문화 형성을 위해 부서별로 핵심 목표를 설정하고 목표에 따른 업무 추진으로 효율성을 높여 왔다.

올해 ‘구정 베스트 7’은 부서별로 추천받은 34개 사업을 대상으로 내부 심사를 통해 15개 사업을 1차 선정했다. 이후 동구의회 의원과 주민 등 114명으로 구성된 주민평가단의 평가를 거쳐 최종 순위를 결정했다.

최종 선정된 사업은 ▲제19회 추억의 광주충장 월드페스티벌 ▲자치구 최초 골목재생사업 추진! 동구만의 특화된 골목단위 재생사업 ▲충장상권 르네상스 ▲주민 인문 활동의 거점 ‘동구 인문학당’ ▲5·18 민주광장 ‘빛의 분수대’ ▲MZ세대를 겨냥한 광주를 대표하는 여행자 편의공간 ‘여행자의 집’ 개관 ▲쓰레기는 줄였고, 재활용은 늘렸고! 우리가 함께 만든 동 to the 구 to the 라미 등 7가지다.

임택 동구청장은 “주민이 직접 선정한 ‘구정 베스트 7’이 주민과 소통을 강화하고 창의적인 행정을 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 주민의 복리증진을 위한 다양한 동구만의 특화된 사업들을 지속해서 발굴·추진해 나가겠다”고 말했다.

