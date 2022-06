[김맹녕의 골프영어회화] "러프(rough)와 플라이어(fliers)"

플라이어 라이에서는 평소보다 한 클럽 작게 잡고 하프 스윙을 한다. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

본격적인 여름 날씨다.

페어웨이와 그린을 제외하곤 러프(rough)가 무성하다. 플라이어(Fliers) 현상은 공이 깊은 러프나 잔디가 축축하게 젖은 상태에서 샷을 할 때 발생한다. 임팩트 시 잔디 또는 이물질이 공과 클럽 페이스 그루브(groove) 사이에 끼어(moisture or matter (grass/dirt) gets trapped between the clubface and the golf ball at impact) 클럽이 빠져나가는 것을 방해한다.

백스핀이 잘 걸리지 않아 그린에 떨어져도 평상 시 보다 더 멀리 굴러간다(‘Fliers’ fly without any spin and go farther than normal). 당연히 거리 조절이 어려워 프로 선수들도 난색을 표한다. 러프의 결이 역결보다는 순결일 경우 플라이어 현상이 발생한다. 이런 현상을 감안해 한 클럽 작게 잡든가 공의 구질을 페이드 샷으로 조정해야 한다.

파3홀에서 티 업을 할 때 플라이어 현상이 나타나지 않도록 유의한다. 잔디가 공 위치까지 높이 올라오지 않게 티업을 한다. 영어로 플라이어는 ‘Flier’ 또는 ‘Flyer’ 양쪽을 다 쓴다. 플라이어 라이에서는 평소보다 한 클럽 또는 두 클럽 작게 잡든지 아니면 하프 스윙이나 쿼터 스윙이 바람직하다. 참고로 ‘frequent flyer’는 항공사 용어다. 비행기를 많이 탑승하는 단골 고객을 말한다.

A: Look! The ball is partially buried in the grass. It’s a flier lie. I hate it(보세요! 공이 러프에 살짝 묻혀 있네요. 제가 싫어하는 플라이어 라이군요).

B: Calm down! It’s not the end of the world( 진정하세요! 그렇게 큰 문제는 아닙니다).

A: How would you play the shot if you were in my shoes?(당신 같으면 어떻게 치시겠습니까?)

B: I would definitely hit one less club than usual(저 같으면 보통 때보다는 한 클럽 작게 잡겠습니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트

AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>