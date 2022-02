‘오징어 게임’ 이정재·정호연, 미국배우조합(SAG) 남·여우주연상 수상(종합)

[아시아경제 서믿음 기자] 넷플릭스의 한국 드라마 '오징어 게임'에 출연한 배우 이정재와 정호연이 27일(현지시간) 미국배우조합(SAG)이 수여하는 남녀주연상을 나란히 받았다.

이정재는 이날 미국 로스앤젤레스(LA) 카운티 샌타모니카 바커행어 이벤트홀에서 열린 SAG상 시상식에서 남우주연상을, 정호연은 여우주연상을 각각 수상했다.

한국 배우가 TV 드라마 연기로 SAG 남녀주연상을 받은 것은 이번이 처음이다. 또 비영어권 드라마 배우가 미국 배우조합이 주는 연기상을 받은 것도 최초다.

앞서 ‘오징어 게임’은 ‘코브라 카이’, ‘팔콘 앤 윈터솔져’, ‘로키’, ‘메어 오브 이스트 타운’과 경합 끝에 스턴트상의 영예를 안았다. 스턴트 앙상블 부문은 최고의 액션 연기를 펼친 작품과 배우들에게 주는 상이다.

'오징어 게임'은 SAG 대상 격인 TV 드라마 부문 앙상블 연기상 후보에도 올라있다.

