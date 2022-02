세븐일레븐, '포켓몬고'로 국내 주요 관광명소 홍보 나선다

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 한국관광공사와 디지털 기술을 활용한 국내 관광지·가맹점 연계 홍보 및 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 전국 주요 관광지 및 문화유적지를 소개하고, 이를 통한 지역경제 활성화 기여를 목적으로 한다. 세븐일레븐은 글로벌 증강현실(AR) 게임 ‘포켓몬고’와의 파트너십을 통해 한국관광공사가 추천하는 지역명소 홍보 도우미로 나선다. 다음달 1일부터 전국 1만1000여 가맹점과 함께 한국관광공사가 선정한 주요 관광지 1000곳을 포켓몬고의 포켓스탑과 체육관으로 지정한다.

한국관광공사와의 전략적 제휴 마케팅도 펼친다. 한국관광공사가 운영하는 대한민국 구석구석 홈페이지에 주요 관광지 소재와 함께 인근 세븐일레븐 위치 정보를 제공할 예정이다. 그리고 관광지와 세븐일레븐 점포를 연결하는 스탬프 투어도 공동 추진한다.

세븐일레븐 관계자는 “한국관광공사와 함께 재미있는 게임으로 우리나라 명소를 널리 알리는데 힘쓰며 사람들이 관광 명소를 쉽게 접할 수 있게 하고, 나아가 지역 관광 경제 활성화에 보탬이 되는 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 실천하겠다”고 말했다.

