프로농구 선수·코치 등 확진 이어져…누적 112명

[아시아경제 박형수 기자] 프로농구에서 코로나19 신규 확진자 4명이 발생했다.

프로농구를 주관하는 KBL은 선수 가운데 4명이 유전자증폭(PCR) 검사에서 코로나19 양성 판정을 받았다고 23일 발표했다.

KBL은 확진자가 발생한 구단은 밝히지 않았다. 다만 신규 확진자 가운데 1명은 전날 해산한 대표팀에 차출됐던 선수인 것으로 알려졌다.

이날 오후 5시 기준 프로농구 구단 누적 확진자는 선수 87명, 코치 25명 등 112명으로 늘었다. 전날 17명이 양성 판정을 받은 데 이어 확진자가 계속해서 발생하고 있다.

프로농구는 코로나19 확산세가 거세지자 16일부터 리그를 잠시 중단했다. 다음달 2일 경기를 재개한다.

코로나19 확진자가 늘면서 한국 남자농구 대표팀은 오는 24일부터 28일까지 필리핀 마닐라에서 열리는 '2023 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아예선'에 불참하기로 했다.

대한민국농구협회는 지난달 국가대표 명단을 발표했다. 7명이 코로나19에 확진되고 한 명은 부상으로 이탈하면서 16명만 소집했다. 대표팀 소집 후에도 4명이 추가로 확진되면서 결국 출국일인 22일 대회 불참을 결정했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr